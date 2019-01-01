Înfrângere pentru Meloni la referendumul privind sistemul judiciar

Peste 54% dintre votanții la referendumul desfășurat duminică și luni au respins modificările privind sistemul judiciar propuse de Guvernului condus de Meloni.

Prezența la vot a fost de 59%.

"Ne-am dedicat toată energia explicării, în termeni accesibili, a complexității acestei reforme. Nu este intenția noastră să atribuim acestui vot o semnificație politică. Mulțumim electoratului care și-a pus încrederea în noi și suntem încurajați de prezența mare la vot, care confirmă soliditatea democrației noastre”, a spus ministrul justiției, Carlo Nordio, citat de La Repubblica.

"Recunosc cu respect decizia poporului suveran”, a mai spus ministrul Justiției. "Intenția noastră a fost să implementăm definitiv proiectul conceput de Giuliano Vassalli cu procesul acuzatoriu și consacrat în articolul 111 din Constituție, care definește judecătorul ca fiind terț și imparțial”.

Meloni: Respectăm decizia italienilor, vom merge mai departe

"Italienii au decis. Și respectăm această decizie. Vom merge mai departe, așa cum am făcut-o întotdeauna, cu responsabilitate, determinare, respect pentru poporul italian și pentru Italia”, a declarat Giorgia Meloni într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare.

Renzi: Acum Meloni ar trebui să ia act și să asculte poporul

"Când poporul vorbește, dragă Meloni, trebuie să asculți. Nu vreau să-i sugerez lui Meloni ce să facă, dar știu cum e să pierzi un referendum constituțional”, a susținut liderul Italia Viva, Matteo Renzi. "Când am pierdut referendumul, am pierdut totul; am lăsat totul în urmă. Meloni va face ce vrea, însă a lua act de un referendum constituțional este nevoie de curaj. Dacă nu asculți vocea poporului, ești ca Don Abbondio. Să pierzi și să spui «nu era legea noastră», după ce ai ocupat toate emisiunele de televiziune, toate, mergând chiar și în podcastul lui Fedez ( cântăreț-compozitor, foarte popular pe rețelele sociale). Când poporul vorbește, guvernul trebuie să asculte”, a conchis fostul premier Matteo Renzi.

De ce referendumul privind sistemul judiciar este un test crucial pentru Giorgia Meloni și guvernul său

Potrivit presei italiene, citate pe L'Express acestea au fost, fără îndoială, cele mai importante alegeri din țară din ultimii ani, deoarece ar fi putut remodela semnificativ modul în care funcționează sistemul judiciar italian și au reprezentat și un vot de încredere pentru Giorgia Meloni, care se bucură în prezent de o popularitate considerabilă.

Mai exact, acest referendum propunea introducerea de noi standarde în cadrul sistemului judiciar italian: separarea carierelor între judecători și procurori, împărțirea în două părți a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), numirea judecătorilor superiori prin tragere la sorți și înființarea unei noi "Înalte Curți Disciplinare". Dacă ar fi trecut, referendumului ar fi validat un proiect de reformă aflat în lucru de aproape treizeci de ani. În plus, ar fi consolidat imaginea de invincibilitate pe care Giorgia Meloni o proiectează în prezent la Roma și Bruxelles.

Giorgia Meloni a lansat o cruciadă împotriva sistemului judiciar, pe care îl acuză că este "de stânga", urmată de mai mulți membri ai guvernului său, care își intensifică eforturile de a discredita puterea judiciară în ochii publicului. Ministrul Justiției, Carlo Nordio, a mers chiar până la a acuza Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) că operează cu "practici aproape mafiote".

Aceste acuzații au fost în centrul retoricii dreptei italiene timp de mai multe decenii, catalizate în special de operațiunea "Mani Pulite" (Mâini Curate) din anii 1990 și de problemele judiciare ale lui Silvio Berlusconi.

În ultimele săptămâni, campania pentru "da" s-a bazat pe un discurs securitar foarte pronunțat, demonizarea judecătorilor – acuzați că au împiedicat guvernul să își înăsprească politica de imigrație – fiind adesea însoțită de glorificarea membrilor forțelor de securitate.

La polul opus, în ​​cadrul opoziției, postările de pe rețelele de socializare împotriva acestei reforme proliferează. Descrisă ca încă un atac la adresa democrației, reforma este uneori prezentată ca deschizând calea către practici similare cu cele ale ICE – poliției pentru imigrație – din Statele Unite.

Giorgia Meloni a suferit primul său eșec major de la venirea sa la putere. Prim-ministra italiană nu a uitat precedentul cu Matteo Renzi, forțat să demisioneze după eșecul referendumului său din 2016, astfel că ea a anunțat deja înainte de vor că va rămâne la putere indiferent de rezultat.

Cu toate acestea, așa cum notează "The Post Internazionale", înfrângerea dă o lovitură severă majorității actuale cu doar un an înainte de alegerile generale (echivalente alegerilor parlamentare) programate pentru 2027.

Acest referendum este cu atât mai crucial cu cât are loc într-un context delicat, marcat de războiul din Iran. Criza a scos la iveală alinierea Giorgiei Meloni cu administrația Trump, împotriva dorințelor unei mari părți a opiniei publice italiene.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA