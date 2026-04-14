Înfrângerea "calului troian" maghiar

Fiecare dintre cei 16 ani de mandat ai lui Orban a scos la iveală eșecul Uniunii Europene.

În urma înfrângerii lui Viktor Orban în alegerile de duminică, cetățenii Ungariei își vor putea recâștiga democrația, deturnată de omul care a inventat termenul "democrație iliberală" și care a atacat cu brutalitate orice putere independentă care l-ar putea trage la răspundere.

Aceasta este o veste excelentă și pentru ucraineni, care nu vor mai înfrunta blocarea ajutoarelor europene și vor vedea sfârșitul nenumăratelor obstacole pe care liderul maghiar le-a impus din 2022 în calea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Așa cum este, desigur, și pentru Uniunea Europeană, care este scutită nu doar de principala sa problemă, ci și de principalul său eșec, deoarece fiecare dintre cei 16 ani cât a durat mandatul lui Orban a scos la iveală eșecul Uniunii Europene de a inversa încălcările constante ale principiilor fundamentale care inspiră proiectul european - democrația și statul de drept.

Nu e de mirare că această Ungarie hipernaționalistă, xenofobă și antieuropeană era favorita lui Putin și nici că Orban a îngenuncheat în fața lui Putin, de nenumărate ori. "Rușilor, duceți-vă acasă", scandau tinerii din Budapesta, sătui de atâta servilism față de Moscova - în înregistrări publicate recent, ministrul rus de Externe i-a cerut omologului său ungar să-i trimită notițele de la reuniunea miniștrilor UE, iar acesta din urmă a răspuns "bineînțeles, chiar acum".

De asemenea, nu este surprinzător faptul că oameni din echipa lui Trump, inclusiv vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au văzut în Ungaria lui Orban oglinda europeană a modelului de civilizație pe care aspiră să-l impună SUA și modelul unei Europe - un vasal al lui Trump - cu care ar dori să aibă de-a face. Nici nu este surprinzător faptul că Orban a fost sabia, lumina și ciocanul tuturor forțelor extremei drepte europene, care și-au acordat sprijinul deplin pentru menținerea puterii sale.

În Spania, Partidul Popular a valorificat profilul conservator al lui Péter Magyar, liderul ungar care l-a înfrânt pe Orbán, pentru a revendica victoria ca fiind a sa. Purtătorul său de cuvânt din Comitetul Constituțional a prezis chiar că următorul care va cădea "va fi Sánchez, Orbán-ul sudului". Dar, după cum se știe, poziția de Orbán spaniol și cal troian pentru toate aceste forțe este revendicată de Santiago Abascal, cu care Partidul Popular guvernează și aspiră să continue să guverneze cât timp va fi nevoie.