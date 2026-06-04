Înfrângerea Germaniei la ONU, o "înfrângere jenantă", conform lui Friedrich Merz

Învinsă de Austria și Portugalia, Germania nu a reușit să obțină un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Berlinul atribuie această înfrângere în special sprijinului său pentru Ucraina și Israel.

Rolul Germaniei în coagularea sprijinului pentru Ucraina și legăturile strânse ale Berlinului cu Israelul s-ar putea s-o fi costat un loc în Consiliul de Securitate al ONU. Acest lucru a fost susținut de ministrul german de externe, Johann Wadephul, după ce Germania (cu 104 voturi) nu a reușit să obțină un loc în Consiliul de Securitate pentru mandatul 2027-2028, pierzând în fața Portugaliei (134) și Austriei (131), scrie L'Express.

Prin urmare, aceste două țări vor înlocui la 1 ianuarie Danemarca și Grecia ca membri nepermanenți ai Europei Occidentale, alături de Zimbabwe, Trinidad și Tobago și Kârgâzstan, alese în aceeași zi pentru regiunile lor respective. Consiliul de Securitate este compus din cinci membri permanenți și zece membri nepermanenți, jumătate din mandatele cărora sunt reînnoite în fiecare an.

De decenii, Germania reușea să obțină, la fiecare opt ani, unul dintre locurile nepermanente din Consiliul de Securitate rezervate Europei Occidentale. Înainte de votul de miercuri, așa cum subliniază publicația de știri online Politico, Johann Wadephul a condus o intensă campanie de lobby, pledând personal pentru candidatura Germaniei pe lângă aproximativ 80 de miniștri și ambasadori din întreaga lume. Prin urmare, acesta este un eșec major pentru guvernul deja aflat în dificultate al cancelarului Friedrich Merz.

Germania dă vina pe Rusia

Liderul german a dorit să-și poziționeze țara printre vocile care au greutate în problemele globale. Potrivit guvernului său, Germania este acum marginalizată, în special de Rusia, pentru că și-a asumat poziția. "Întotdeauna am adoptat poziții clare cu privire la anumite subiecte, iar acestea sunt poziții care nu sunt împărtășite de toate statele membre", a declarat Johann Wadephul miercuri, adăugând că "nu este un secret" faptul că Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate, a ațâțat resentimente împotriva Germaniei.

"E vorba de sprijinul nostru ferm pentru Ucraina. Rusia nu dorește o astfel de voce în Consiliul de Securitate", a continuat ministrul german de externe. Rusia nu a răspuns imediat acuzațiilor germane că ar fi făcut campanie împotriva Berlinului.

"Faptul că Germania trebuie să-și asume în continuare o responsabilitate deosebită față de Israel în conflictul din Orientul Mijlociu ar fi putut de asemenea s-o coste voturi", a mai declarat Johann Wadephul. Berlinul, unul dintre susținătorii politici istorici ai statului israelian de la Holocaustul nazist încoace, s-a găsit în repetate rânduri sub presiunea de a adopta o poziție mai fermă față de acesta.

Friedrich Merz, slăbit și mai mult în Germania

Această înfrângere, pe lângă faptul că este un eșec diplomatic, riscă și să alimenteze criticile interne la adresa lui Friedrich Merz, care este deja nepopular și slăbit politic. Aflat în dificultate în Germania, unde coaliția de guvernare a fost subminată de dezacorduri cu privire la o serie de măsuri economice și fiscale, cancelarul a făcut campanie pe baza promisiunii de a restabili rolul de lider al Germaniei în Europa.

Friedrich Merz se bucură de un anumit respect în politica externă, în special pentru eforturile sale de a sprijini Ucraina. Prin urmare, votul la ONU reprezintă o "înfrângere jenantă" pentru el, au declarat Verzii, dând vina pe cancelar și pe ministrul său de externe pentru eșec. "Guvernul german a făcut mult prea puțin anul trecut pentru a susține această candidatură cu idei moderne", a declarat Agnieszka Brugger, vicepreședinta grupului Verzilor din Parlamentul german, într-un comunicat.

Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, care critică în mod regulat sprijinul Berlinului pentru Ucraina și eforturile sale de a izola Rusia, consideră că acest rezultat nu a fost o întâmplare. Mai degrabă, potrivit partidului, este "rezultatul anilor de politică externă oarbă din punct de vedere ideologic și nerealistă, care izolează Germania pe scena internațională", a declarat într-un comunicat Markus Frohnmaier, deputat al AfD care a participat miercuri la un forum economic organizat de Vladimir Putin.

Într-un comunicat separat, Friedrich Merz și-a recunoscut dezamăgirea, felicitând în același timp Austria și Portugalia. "Nu ne-am atins obiectivul", a recunoscut cancelarul german. Însă "acest rezultat nu schimbă responsabilitățile noastre la Națiunile Unite", a conchis el. "Germania rămâne un pilon fiabil al sistemului multilateral".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA