Intensificarea producției de arme și sprijin pentru Ucraina, la Summitul NATO de la Ankara

Aliații vor promite miliarde de dolari în noi contracte de arme și mai multă producție de armament la summitul Alianței de la Ankara luna viitoare, au declarat cinci diplomați NATO pentru POLITICO.

În pofida faptului că președintele SUA, Donald Trump, a înfruntat în mod repetat NATO de la revenirea în funcție anul trecut, aliații urmează să-și reafirme angajamentul față de clauza de apărare reciprocă a Alianței cuprinsă în articolul 5, au spus aceștia - și să descrie din nou Rusia drept o amenințare pe termen lung.

Liderii NATO, inclusiv Trump, se vor reuni în capitala Turciei în perioada 7-8 iulie, pe fondul criticilor americane că aliații europeni nu au susținut Washingtonul în războiul împotriva Iranului. Ca și anul trecut, declarația comună va fi scurtă, au spus diplomații care au detaliat conținutul proiectului de declarație pentru POLITICO.

Ambasadorii NATO negociază în prezent detaliile declarației liderilor, care poate fi modificată până în ultimul moment. Șefii de stat și de guvern vor semna apoi declarația la Ankara. Suma exactă pentru contractele de armament nu a fost încă stabilită.

Secretarul general al alianței, Mark Rutte, dorește ca summitul să se concentreze în principal pe creșterea producției industriale de apărare, în parte pentru că el caută un subiect unificator care să poată ajuta la ascunderea disensiunilor interne ale NATO.

Accentul pus pe creșterea producției la nivelul întregii alianțe reflectă provocarea de a determina industria europeană să se îndepărteze de armele de mare valoare și să se orienteze către o producție rapidă de masă. Însă noi acorduri promițătoare în domeniul apărării, care să beneficieze SUA, îi vor permite, de asemenea, lui Rutte să prezinte o argumentație economică pentru NATO care să rezoneze cu Trump.

Potrivit draftului, aliații NATO promit, de asemenea, să sprijine Ucraina cu 70 de miliarde de euro și mai promit o sumă cel puțin echivalentă pentru anul viitor, au declarat diplomații.

