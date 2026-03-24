Italia:Respingerea binevenită a unei reforme care viza creșterea amestecului politicului în justiție

Într-un vot marcat de o participare mare, cetățenii italieni nu au dorit să modifice Constituția. Atacurile asupra sistemului judiciar din epoca Silvio Berlusconi rămân proaspete în mintea tuturor.

Italienii au respins categoric reforma judiciară propusă de ministrul justiției din guvernul condus de Giorgia Meloni, Carlo Nordio. Principalul factor care explică această primă înfrângere pentru prim-ministrul italian este destul de simplu. Formularea deosebit de complexă a reformei nu a rezonat cu italienii. În fața incertitudinii, aceștia au preferat să refuze să modifice Constituția italiană din 1948. Dar și alți factori au influențat votul, care a înregistrat o prezență mare (aproape 60%). Printre aceștia s-a numărat un element istoric și cultural. La vecinii noștri, se poate critica un anumit corporatism în rândul judecătorilor și procurorilor, dar există mult mai multă suspiciune față de interferența politică în sistemul judiciar. Și pe bună dreptate, comentează publicația elvețiană Le Temps.

Atingerea sistemului judiciar din Italia riscă să slăbească una dintre pietrele de temelie ale democrației italiene. Un grup de judecători a descoperit un vast sistem de corupție politică la începutul anilor 1990, care implica toate partidele. Operațiunea "Mâini Curate" a aruncat Italia într-o a doua republică.

Judecătorii în colimator

După acest episod de epurare a sistemului politic, judecătorii au rămas în colimatorul politicienilor, începând cu Silvio Berlusconi. Când a intrat în arena politică în 1994, el a încercat inițial să-l curteze pe judecătorul anti-mafia Antonio Di Pietro. Dar, confruntat cu refuzul lui Di Pietro, Berlusconi a lansat un atac la scară largă împotriva oamenilor legii care investigau afacerile prim-ministrului de atunci. Cuvintele lui Berlusconi de la acea vreme, "judecătorii lucrează împotriva intereselor Italiei", sunt acum reluate aproape ad litteram de Donald Trump.

Președintele american a criticat neobosit deciziile judecătorilor federali care blochează acțiunile administrației sale. Acum, cu Giorgia Meloni la putere, italienii sunt reticenți în a acorda puterii executive și legislative mai multă putere decât celei judecătorești.

Factorul european

Un ultim factor trebuie luat în considerare pentru a explica eșecul Giorgiei Meloni: Bruxelles-ul. Uniunea Europeană nu a privit cu ochi buni această reformă judiciară, temându-se că va transforma Italia într-un regim "în stilul lui Orbán" și va complica lupta împotriva corupției. UE a plătit deja o parte foarte mare din cota Italiei (PNRR) din planul european de redresare post-COVID. Roma ar trebui să primească un total de 195 de miliarde de euro de la Bruxelles, prin împrumuturi și granturi, pentru a moderniza țara.

UE nu dorește ca în acest proces să interfereze corupția.În cele din urmă, dorința prim-ministrului de a consolida "imparțialitatea" sistemului judiciar nu a reușit să convingă. Majoritatea italienilor au văzut reforma ca pe un cal troian menit să amplifice influența autoritară din ce în ce mai mare a taberei Meloni asupra Italiei. În acest sens, refuzul poporului exprimat la urne este salutar. Pentru ocupanta Palatului Chigi, înfrângerea este amară și ar putea slăbi un guvern care până acum s-a remarcat prin stabilitatea sa.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA