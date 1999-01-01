Justiția germană apreciază că AfD nu poate fi clasificată ca „formațiune extremistă de dreapta”

Partidul anti-imigrație, ale cărui elemente cele mai radicale sunt acuzate în mod regulat de apropiere de mișcarea neonazistă, salută decizia publicată joi, calificând-o drept o „victorie pentru democrație”, scrie „Libération” (Franța).

Clasificarea sa în categoria „extremism de dreapta confirmat” fusese suspendată provizoriu în mai. O primă victorie pentru partidul german de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile legislative din țară. Consecință: supravegherea polițienească sporită a partidului anti-imigrație, permisă de această evaluare, nu mai era posibilă. Nici interceptarea, dacă era necesar, a comunicațiilor private ale liderilor săi.

Joi, o nouă confirmare favorabilă pentru AfD: serviciile de informații germane nu pot, „pentru moment”, să clasifice partidul drept „extremist de dreapta confirmat”, a anunțat tribunalul administrativ din Köln într-un comunicat.

„Suspiciune puternică” de „tendințe anticonstituționale”

Prima forță de opoziție la coaliția cancelarului conservator Friedrich Merz, AfD nu reprezintă „în ansamblu”, în acest moment, „o tendință fundamental ostilă Constituției”, afirmă tribunalul.

Deși instanța declară că este „convinsă că persistă o suspiciune puternică” că partidul „dezvoltă tendințe anticonstituționale”, „nu este totuși posibil, în prezent, să se constate” că această orientare „domină” „imaginea sa generală”, se arată în comunicatul tribunalului, care contrazice astfel clasificarea decisă inițial în mai 2025 de serviciile secrete.

AfD vorbește despre „o victorie pentru democrație”

În raportul de 1.100 de pagini, bazat pe declarațiile făcute în timpul campaniilor electorale din 2024 și 2025 și în Bundestag, serviciul german de informații interne sublinia că ideologia AfD „devalorizează grupuri întregi ale populației din Germania și le afectează demnitatea umană”, ceea ce nu era „compatibil cu ordinea democratică fundamentală”. Această clasificare fusese suspendată câteva zile mai târziu, în așteptarea unei decizii judiciare provizorii. Decizia de joi nu reprezintă încă o hotărâre definitivă pe fond.

În urma acestei noi decizii, copreședinta partidului, Alice Weidel, s-a declarat pe X mulțumită de o „mare victorie” pentru partid, „democrație și statul de drept”. Prin această hotărâre, care împiedică serviciile de informații interne germane să intensifice supravegherea partidului, tribunalul administrativ din Köln a „pus, de asemenea, frână fanaticilor interdicției” AfD, cerută de unii lideri politici, a adăugat ea.

Opiniile sunt împărțite în privința oportunității unei proceduri de interzicere, în condițiile în care partidul, clasat pe locul al doilea la alegerile legislative de la începutul lui 2025, este în plină ascensiune. Din punct de vedere juridic, obstacolele pentru validarea unei astfel de decizii de către Curtea Constituțională sunt foarte ridicate, iar din punct de vedere politic aceasta ar putea spori și mai mult popularitatea mișcării, care se prezintă drept victimă. Aripa sa cea mai radicală este acuzată în mod regulat de apropiere de mișcarea neonazistă și de revizionism istoric privind crimele celui de-al Treilea Reich.

Sursa: Rador Radio România