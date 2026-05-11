Căutare

Mod Noapte/Zi

Kallas respinge propunerea lui Putin ca Schroeder să coordoneze negocierile de pace privind #Ucraina

11 Mai 2026 - 13:14 actualizat: 11 Mai 2026 - 13:15
FOTO: https://newsroom.consilium.europa.eu
FOTO: https://newsroom.consilium.europa.eu

Șefa diplomației europene Kaja Kallas a respins luni propunerea președintelui rus Vladimir Putin conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schroder să poată coordona discuțiile cu Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

"Dacă am da Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, nu ar fi foarte înțelept', a declarat Kallas luni, la sosirea la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles, relatează luni dpa, preluată de Agerpres.

Kallas a spus că Schroder a fost un "lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat rusești".

Numirea lui Schroder ca mediator ar însemna că Putin "ar sta de ambele părți la masa" negocierilor, a mai spus ea.

Putin a declarat sâmbătă că "dintre toți politicienii europeni, aș prefera discuții cu Schroder". Liderul rus a afirmat, de asemenea, că el crede că războiul se apropie de sfârșit.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC