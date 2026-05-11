Kallas respinge propunerea lui Putin ca Schroeder să coordoneze negocierile de pace privind #Ucraina

Șefa diplomației europene Kaja Kallas a respins luni propunerea președintelui rus Vladimir Putin conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schroder să poată coordona discuțiile cu Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

"Dacă am da Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, nu ar fi foarte înțelept', a declarat Kallas luni, la sosirea la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles, relatează luni dpa, preluată de Agerpres.

Kallas a spus că Schroder a fost un "lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat rusești".

Numirea lui Schroder ca mediator ar însemna că Putin "ar sta de ambele părți la masa" negocierilor, a mai spus ea.

Putin a declarat sâmbătă că "dintre toți politicienii europeni, aș prefera discuții cu Schroder". Liderul rus a afirmat, de asemenea, că el crede că războiul se apropie de sfârșit.