Kallas: UE ar putea extinde către Strâmtoarea Ormuz misiunea sa navală din Marea Roșie

Uniunea Europeană ar putea decide să își extindă misiunea navală din Marea Roșie către Strâmtoarea Ormuz, însă numai după ce războiul din Orientul Mijlociu se va termina, spune șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

"Operațiunea Aspides aduce deja o contribuție esențială la protejarea navelor din Marea Roșie, dar activitățile sale ar putea fi extinse către Strâmtoarea Ormuz", le-a declarat ea marți jurnaliștilor după o reuniune a miniștrilor apărării din UE.

Mai multe țări au indicat că sunt pregătite să contribuie la consolidarea misiunii, a adăugat Kallas, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Misiunea Aspides, care include trei nave militare, a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen.

Presați de președintele american Donald Trump să se implice în războiul pe care SUA l-au declanșat împreună cu Israelul împotriva Iranului, europenii încearcă să răspundă solicitărilor sale de asistență, fără să se implice într-un război care, spun ei, nu este al lor.

Franța și Regatul Unit au luat inițiativa de a forma o coaliție de voluntari pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează circa o cincime din petrolul la nivel global, încă numai după restabilirea păcii.