Kaja Kallas a declarat că a discutat cu ONU despre ideea de a debloca transportul de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, prin replicarea unui acord care permite exportul de cereale din Ucraina în timp de război.

Șefa diplomației europene a discutat cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre ideea de a debloca strâmtoarea, care este în prezent blocată din cauza războiului cu Iranul.

"Am purtat discuții cu Antonio Guterres despre posibilitatea de a avea o inițiativă similară cu cea pe care am avut-o (cu) Inițiativa Mării Negre”, a spus Kaja Kallas, potrivit Reuters.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, aflat acum în a treia săptămână. Forțele iraniene au atacat nave în canalul îngust dintre Iran și Oman, blocând o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, în cea mai mare întrerupere din istorie.

Kaja Kallas a spus că închiderea strâmtorii este "foarte periculoasă" pentru aprovizionarea cu energie a Asiei, dar reprezintă și o problemă pentru producția de îngrășăminte. "Și dacă va exista o lipsă de îngrășăminte în acest an, va exista și o penurie de alimente anul viitor", a spus Kaja Kallas.

Întrebată despre scepticismul exprimat de ministrul german de externe, Johann Wadephul, cu privire la utilitatea misiunii Aspides în Strâmtoarea Ormuz, Kaja Kallas a răspuns: "Desigur, trebuie să avem și sprijinul statelor membre. Dacă statele membre spun că nu vom face nimic în acest sens, atunci, desigur, este decizia lor, dar trebuie să discutăm cum putem contribui la eforturile de menținere deschisă a Strâmtorii Ormuz".

