Keir Starmer, sub presiune după înfrângerea Partidului Laburist în alegeri

În Marea Britanie, Keir Starmer refuză să demisioneze în ciuda dezastrului Partidului Laburist în alegerile locale și a ascensiunii Reform UK, în timp ce parlamentarii cer plecarea sa, scrie L'express.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a promis că își va continua lupta, descriind guvernul său drept un "proiect de zece ani", în pofida apelurilor din ce în ce mai urgente pentru demisia sa în urma înfrângerii zdrobitoare a partidului său în alegerile locale de la începutul săptămânii trecute.

Partidul Laburist al lui Keir Starmer a suferit cele mai mari înfrângeri la alegerile locale din ultimele trei decenii, în timp ce partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage a înregistrat câștiguri semnificative, determinând un număr tot mai mare de parlamentari laburiști să-i ceară demisia. Catherine West, fost ministru în guvernul Starmer, a amenințat că va solicita sprijinul parlamentarilor pentru a declanșa o competiție pentru conducere, dacă cabinetul său nu ia măsuri pentru a-l înlătura până luni.

Conform regulamentului partidului, ar fi necesari 20% din membrii grupului parlamentar, adică 81 de membri, pentru a declanșa o contestare a conducerii. Până în prezent, aproximativ treizeci de membri și-au exprimat public opoziția față de conducerea acesteia.

Întrebat de ziarul "The Observer", într-un interviu publicat duminică, dacă va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale și va avea un al doilea mandat complet, Keir Starmer a răspuns: "Da, o voi face". El a adăugat: "Nu voi abandona funcția în care am fost ales în iulie 2024. Nu voi arunca țara în haos". Dacă Keir Starmer va fi demis în următoarele săptămâni, Marea Britanie s-ar trezi cu al șaptelea prim-ministru din ultimul deceniu.

Până acum, cabinetul lui Keir Starmer i-a rămas loial, în ciuda înfrângerilor de joi. Secretarul pentru Educație, dna Bridget Phillipson, a declarat că este încrezătoare că acesta poate schimba lucrurile, declarând duminică pentru Sky News că Starmer va schița o "nouă direcție" pentru Marea Britanie într-un discurs de luni. "Alegătorii ne-au dat o lovitură grea, nu se poate nega", a spus ea. "Trebuie să luăm serios în considerare acest lucru".

Catherine West, care a ocupat funcția de secretar adjunct de Externe până când Keir Starmer a concediat-o anul trecut, a declarat că va asculta discursul lui Starmer luni înainte de a lua o decizie finală cu privire la lansarea unei provocări la conducere. Întrebată despre capacitatea sa de a obține sprijinul necesar, West a declarat pentru BBC: "Vom vedea".

Totuși, unii parlamentari laburiști cu înclinații de stânga – adesea critici la adresa lui Keir Starmer – și-au îndemnat colegii să nu-i susțină candidatura. John McDonnell, un deputat laburist care a ocupat funcția de director financiar al partidului sub fostul lider Jeremy Corbyn, a dat de înțeles că persoane "din umbră" încearcă să exploateze preocupările lui Catherine West pentru a forța organizarea unor alegeri anticipate. Un alt deputat, Ian Byrne, a avertizat împotriva unei candidaturi grăbite la conducere, spunând că aceasta ar putea fi "manipulată pentru a deveni o încoronare de către o clică de partid".

Primarul orașului Greater Manchester, Andy Burnham, considerat un potențial candidat de stânga, nu este în prezent membru al Parlamentului și, prin urmare, nu ar fi eligibil să candideze la niciuna dintre viitoarele alegeri.

Keir Starmer trebuie să convoace următoarele alegeri generale până în 2029. Dacă ar rămâne în funcție pentru un al doilea mandat complet, ar deveni al treilea lider britanic cu cel mai lung mandat din ultimele două secole, după Margaret Thatcher și Tony Blair.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA