Că Putin pariază pe destabilizarea Europei și a Greciei este un fapt binecunoscut.

S-a văzut cum lucrează în cazul tragediei de la Tempi (accidentul feroviar din 2023 în care au murit 57 de pasageri, în special tineri - n.trad.) prin miile de conturi false de pe rețelele de socializare. Când însă Rossiyskaya Gazeta atacă guvernul grec, invocând anchetele Laurei Kovesi, atunci vorbim despre o provocare. Este vorba de canalul oficial de informare al lui Putin. Oficialii ruși își iau „linia de acțiune” de acolo. Este publicată de guvernul rus și au fost impuse sancțiuni europene pentru a interzice retransmiterea ei, scrie Liberal.gr.

De la cazul Tempi până la cazul OPEKEPE (agenția de plăți în agricultură, acuzată de acordarea de subvenții pe bază de declarații fictive n.trad.), Laura Kovesi este portretizată de presa rusă drept incoruptibila care aduce ordine într-o Europă profund coruptă.

Narativul este că procurorul european caută adevărul despre tragedia de la Tempi și dărâmă guvernul grec. Scopul este de a evidenția faptul că Europa a eșuat sistemic și că Grecia este un exemplu de evitat. În ce privește accidentul de la Tempi, presa rusă relatează cum „Kovesi cere modificări ale Constituției și dezvăluie răspunderile politice ale guvernului”.

În plus, există relatări în organul oficial de propagandă al lui Putin conform cărora guvernul lui Kyriakos Mitsotakis este implicat în scandaluri și este corupt. Se pare că poziția Greciei de a se alătura Ucrainei și de a abandona „politica externă multidimensională” a deranjat Moscova...De asta și sunt folosite în scopuri propagandistice anchetele și declarațiile Laurei Kovesi.

Procurorul European s-a născut și a crescut în România sub Nicolae Ceaușescu, care a avut o cooperare strânsă cu Uniunea Sovietică, în timp ce România făcea parte din Blocul Estic. Tatăl ei a fost procuror timp de decenii. A lucrat în România comunistă și a continuat să fie activ până în 2010, adică, și după căderea comunismului. Doamna Kovesi, influențată de cariera tatălui ei, a ajuns în 2006 în cea mai înaltă funcție din sistemul judiciar românesc, aceea de Procuror General. Cariera și cunoștințele sale au fost apreciate la Bruxelles. Astfel, a preluat conducerea noii instituții a UE în calitate de Procuror European, notează publicația elenă.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA