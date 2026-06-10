Kremlinul respinge medierea europeană, Ursula von der Leyen anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei

urtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat referitor la posibilitatea unei întâlniri între Putin și Trump că o convorbire telefonică este întotdeauna posibilă, dar nu se află în prezent pe ordinea de zi.

"Știți că președintele Putin și președintele Trump, dacă este necesar, poartă convorbiri telefonice. Astfel de convorbiri pot fi convenite foarte repede. Nu se află pe ordinea de zi în acest moment", a spus Peskov, adăugând că orice contact "trebuie să fie bine pregătit", relatează RAI News.

În ceea ce privește medierea SUA, Peskov a afirmat că procesul este blocat: "Procesul de mediere al SUA pentru soluția ucraineană este în prezent «în așteptare»". Referitor la contactele recente dintre trimișii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, și Zelenski, Peskov a remarcat: "Pur și simplu s-a întâmplat, așa că până acum nu au fost raportate informații".

El a specificat însă că, dacă ar apărea evoluții semnificative, acestea ar fi comunicate rapid: "Dacă ar exista ceva substanțial, orice evoluție nouă care trebuia să ne fie comunicată, în mod firesc, negociatorii americani ar face-o foarte repede".

Peskov a subliniat că între Moscova și Washington continuă contactele: "Canalele de dialog dintre ei și noi funcționează" și Statele Unite mențin contactul "atât cu noi prin canalele existente, cât și cu ucrainenii". Referitor la o posibilă vizită a lui Witkoff și Kushner în Rusia, Peskov a spus: "Nu există încă o dată precisă pentru sosirea lor, dar, desigur, am fi bucuroși să-i vedem aici oricând".

Referitor la posibilitatea unei medieri europene, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a fost clar: "În ceea ce privește rolul de mediere al europenilor, probabil că sunt încă departe de a fi pregătiți". El a acuzat țările europene că acordă prioritate conflictului în detrimentul diplomației: "Ceea ce vedem este că europenii preferă să se concentreze mult mai mult pe continuarea războiului decât pe negocierile de pace". Și a respins orice precondiții: "Începerea eforturilor de mediere prin impunerea de condiții Rusiei este ilogică, greșită și inacceptabilă pentru noi".

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la Bruxelles cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei pentru invadarea la scară largă în Ucraina. "Aproape în fiecare zi ne trezim cu același tip de știri: un alt atac aerian rusesc masiv asupra orașelor ucrainene, care vizează fără discriminare civilii. De asemenea, ne trezim cu rapoarte despre drone care încălcă spațiul aerian european deasupra țărilor baltice și de-a lungul frontierelor noastre estice", a declarat Ursula von der Leyen.

"Acum două săptămâni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din România. O alta a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii vorbesc despre o escaladare rusească. Eu văd lucrurile diferit. Este pur și simplu, în mod clar, un eșec. La patru ani de la începutul invaziei sale la scară largă, Rusia nu a reușit în mod clar să supună Ucraina", a insistat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei a propus suspendarea ajustării prețului petrolului rusesc până în ianuarie. "Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările lanțurilor globale de aprovizionare cu energie au redus o parte din presiunea asupra Rusiei. Dorim să menținem intensitatea maximă a sancțiunilor noastre, iar modalitatea de a face acest lucru este să ne asigurăm că profiturile Rusiei din vânzările de petrol rămân controlate", a declarat Ursula von der Leyen, prezentând cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.

"Plafonul nostru pentru prețul petrolului are un mecanism de ajustare încorporat pentru a urma piața. Nu a fost conceput pentru șocuri de piață precum cel cauzat de închiderea Strâmtorii Ormuz, așa că propunem pur și simplu suspendarea ajustării până în ianuarie anul viitor", a propus ea.

"Acest lucru va oferi piețelor petroliere timp să se stabilizeze, menținând în același timp presiunea asupra veniturilor Rusiei la un nivel scăzut", a adăugat Ursula von der Leyen.

"Uniunea Europeană nu va mai permite rușilor care au luptat pe frontul ucrainean să intre pe teritoriul său", a anunțat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentând cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei. "Propunem, pentru prima dată, să interzicem intrarea în Uniunea Europeană a oricărei persoane care a servit în forțele armate ruse de la începutul războiului, astfel încât Europa să rămână interzisă oricui a participat la invadarea Ucrainei, pur și simplu", a spus Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană este pregătită să deschidă primul grup de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a anunțat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.

Potrivit Ursulei von der Leyen, ucrainenii "fac reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum, în timp ce sirenele de raid aerian răsună în toată țara; în ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor".

Prin urmare, "Ucraina și-a făcut în mod clar partea, așa că este timpul să ne facem și noi partea, iar acum avem o oportunitate istorică de a face acest lucru", a subliniat președintele Comisiei.

"În următoarea fază, vom deschide primul grup cu Ucraina și Moldova, iar acest lucru deschide efectiv ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, lansarea formală a negocierilor", a anunțat Ursula von der Leyen. "Nu trebuie să vă spun că Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina pe drumul său către Uniunea Europeană, unde îi este locul", a concluzionat Von der Leyen.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA