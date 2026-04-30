Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani

Reporteri fără Frontiere (RSF - Reporters sans frontières) a avertizat joi cu privire la un declin al libertății presei la nivel mondial în ultimii 25 de ani, potrivit France24.

O scădere accentuată a dreptului la informare. Libertatea presei a atins cel mai scăzut nivel din ultimul sfert de secol, a avertizat Reporteri fără Frontiere (RSF) joi, subliniind o deteriorare generală, de la Statele Unite, unde atacurile lui Donald Trump sunt "sistematice", până la Arabia Saudită, care a executat un jurnalist în 2025.

"Pentru prima dată în istoria" acestui clasament anual, creat în 2002, "mai mult de jumătate din țările lumii (94) se află într-o situație 'dificilă' sau 'foarte gravă', în timp ce erau doar o mică minoritate (13,7%) în 2002", scrie RSF, care are cinci niveluri pe scara sa, de la 'foarte gravă' la 'bună'.

În același timp, procentul populației care trăiește într-o țară în care libertatea presei este evaluată ca fiind "bună" a scăzut vertiginos de la 20% la "mai puțin de 1%".

Doar șapte țări din nordul Europei, în frunte cu Norvegia, se încadrează în această categorie. Franța se clasează pe locul 25 ("situație destul de bună"). "În 25 de ani, scorul mediu pentru toate țările studiate nu a fost niciodată atât de scăzut", adaugă organizația.

Presiuni economice, politice și juridice

Statele Unite, în "situație problematică", pierde șapte locuri și coboară până pe locul 64, între Botswana și Panama.

Dincolo de atacurile președintelui republican asupra presei - o "practică sistematică" - acest lucru s-a tradus și prin arestarea și deportarea ulterioară a jurnalistului salvadorian Mario Guevara, care a denunțat arestările de migranți în Statele Unite, și la reducerea drastică a finanțării pentru radiodifuziunea internațională americană.

"Atacurile împotriva jurnaliștilor se schimbă. Jurnaliștii sunt în continuare uciși, jurnaliștii sunt în continuare închiși, dar presiunile sunt și economice, politice și juridice", a declarat pentru AFP Anne Bocandé, directoarea editorială a Reporteri fără Frontiere (RSF).

Deși declinul este explicat prin conflicte armate, organizația indică și înăsprirea regimurilor politice din ultimii ani.

RSF evidențiază scăderile dramatice ale El Salvador-ului (locul 143), care a pierdut 105 locuri din 2014 și declanșarea unui război împotriva bandelor criminale "mara", sau Georgiei (locul 135), care a scăzut cu 75 de locuri din 2020 din cauza unei "accelerări a represiunii".

Cea mai abruptă scădere în 2026 este atribuită Nigerului (locul 120, cu 37 de locuri în minus), un simbol al "deteriorării libertății presei în Sahel în ultimii ani", din cauza "atacurilor grupărilor armate și a juntelor aflate la putere", scrie Reporteri fără Frontiere (RSF).

"Unele țări au fost cândva faruri ale libertății presei, dar aceasta s-a deteriorat semnificativ odată cu venirea regimurilor militare, cum ar fi Mali (locul 121) și Burkina Faso (locul 110)", adaugă Anne Bocandé.

Un editorialist executat de Riyadh

Arabia Saudită (locul 176, în scădere cu 14 locuri), unde editorialistul Turki al-Jasser a fost executat de stat în iunie - un "eveniment unic în lume" - se află alături de Rusia, Iran și China la coada clasamentului, încheiat de Eritreea (locul 180).

În schimb, Siria (locul 141) a urcat 36 de locuri după căderea regimului lui Bashar al-Assad.

Dintre cele cinci criterii de măsurare ale RSF, indicatorul cadrului juridic s-a deteriorat cel mai mult în 2025.

"Legile privind securitatea națională, precum cele împotriva terorismului sau cele care protejează secretele apărării, restricționează din ce în ce mai mult domeniul de acțiune al jurnalismului. Rusia este campioană în acest domeniu, dar impactul se resimte chiar și în democrații", subliniază Anne Bocandé.

Intimidare

O altă armă este utilizarea "procedurilor de amuțire" (SLAPP - Strategic lawsuit against public participation), cu alte cuvinte, procese pentru defăimare, denigrare economică sau răspândirea de știri false, care vizează intimidarea jurnaliștilor.

Un fenomen global, ilustrat în Guatemala de cazul fondatorului ziarului "El Periodico", José Rubén Zamora, condamnat la câțiva ani de închisoare în urma anchetelor sale privind corupția politică. Însă Reporteri fără Frontiere (RSF) a denunțat această tendință și în Franța, într-un studiu recent despre mass-media locală.

"Legile îi incriminează din ce în ce mai mult pe jurnaliști, când ar trebui să-i protejeze", notează directorul editorial al organizației.

Cu toate acestea, "există instrumente", adaugă ea, invocând regulamentul Comisiei Europene privind libertatea mass-media ("European Media Freedom Act"), care a intrat în vigoare în 2025, sau directiva europeană împotriva proceselor SLAPP.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA