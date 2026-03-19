Liderii europeni, incapabili să acționeze în pofida războaielor atât de aproape de teritoriul UE

În contextul conflictelor care fac ravagii în Orientul Mijlociu și Ucraina, summitul de joi de la Bruxelles nu a făcut decât să expună neputința Europei.

Două războaie la ușa Europei au planat asupra unui summit de 12 ore al liderilor UE - și, din motive foarte diferite, aceștia s-au trezit paralizați, în loc să fie capabili să facă prea multe în privința oricăruia dintre ele, comentează Politico.

Rareori a fost atât de evidentă incapacitatea blocului de a prelua conducerea în afacerile internaționale. Între germanul Friedrich Merz, francezul Emmanuel Macron și italianca Giorgia Meloni - șefii a trei dintre primele 10 economii ale lumii - și ceilalți 24 prezenți, aceștia nu au putut decât să evite subiectele, să se certe între ei sau să ofere puține lucruri în afară de cuvinte, în timp ce războaiele continuă.

"În aceste momente foarte tulburi pe care le trăim, mai mult ca niciodată este decisiv să menținem ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat reporterilor președintele Consiliului European, António Costa, care a prezidat reuniunea de la Bruxelles. "Alternativa este haosul. Alternativa este războiul din Ucraina. Alternativa este războiul din Orientul Mijlociu".

Și acest discurs a fost cam tot ce a putut face.



În timp ce Teheranul își ataca vecinii, perturbând aprovizionarea cu energie a Europei, Kievul ataca fabricile rusești care repară avioane militare, iar Donald Trump, la Washington, glumea despre atacul de la Pearl Harbor alături de prim-ministra japoneză, liderii europeni au modificat schema de permise de carbon a blocului comunitar. Nu este o chestiune complet independentă de șocul energetic global, dar cu greu poate fi o problemă în care continentul și-ar putea demonstra puterea geopolitică.



În ceea ce privește Iranul, liderii au constatat că au puțină influență sau voință de a face o intervenție semnificativă. În ceea ce privește Ucraina, la mai bine de patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei - un conflict în care au influență și voință - nu au reușit să depășească diviziunile interne pentru a aproba trimiterea a 90 de miliarde de euro către Kiev.



Cancelarul german Merz s-a plâns chiar că concentrarea asupra Iranului riscă să devieze atenția de la măsurile de stimulare a economiei Europei aflate în declin - rațiunea inițială de a fi a summitului.



"Lumea arăta foarte diferit la Alden Biesen”, a declarat un oficial UE, referindu-se la întâlnirea de luna trecută axată pe competitivitate, care a avut loc într-un castel belgian și care urma să pregătească terenul pentru acest summit. Aceasta se întâmpla înainte ca războiul din Iran și dilema de finanțare a Ucrainei, provocate de încălcarea promisiunii de a aproba împrumutul de către premierul ungar Viktor Orbán, să remodeleze radical agenda.

Nu e războiul nostru



Aceasta nu înseamnă că Iranul a fost complet ignorat.



S-a discutat din nou despre trimiterea de nave de război franceze - posibil cu sprijinul Consiliului de Securitate al ONU - pentru a proteja Strâmtoarea Ormuz, punctul vital de tranzit al petrolului pe care Teheranul l-a închis efectiv amenințând că va ataca navele. "Am început un proces exploratoriu și vom vedea în zilele următoare dacă are șanse de succes”, a declarat Macron.

Dar declarația finală a summitului nu include angajarea vreunei noi misiuni, referindu-se doar la consolidarea operațiunilor navale existente ale UE în regiune.

Zăcăminte de gaze distruse

Europa l-a înfuriat deja pe președintele american Trump la începutul acestei săptămâni, când au respins apelul său de a securiza Strâmtoarea Ormuz. Concluziile finale ale summitului s-au bazat în mare măsură pe apelurile obișnuite la "dezescaladare” și "reținere”, fără a propune acțiuni concrete, menținând poziția anterioară.



Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Qatarul a avertizat joi că nu va putea să își îndeplinească contractele de gaze naturale lichefiate cu Belgia și Italia, după ce Iranul și-a îndreptat mânia - și rachetele balistice - din cauza atacurilor americano-israeliene asupra țării din Golf, eliminând aproape o cincime din capacitatea sa de export de GNL.



Totuși, în loc să se confrunte direct cu șocul energetic în rapidă expansiune, liderii europeni au petrecut ore întregi dezbătând politica climatică a blocului comunitar, inclusiv ETS, pe care un grup de țări, inclusiv România, doresc să îl reformeze.

"A spune că ETS este cea mai mare problemă atunci când ard câmpuri mari de gaze este puțin ciudat", a declarat un oficial UE.

Există "disponibilitatea ca zonele industriale care să fie exceptate de la necesitatea de a cumpăra certificate de emisii să fie lărgite, această sferă să fie lărgită, din nou, o disponibilitate din partea Comisiei în procesul de revizuire a acestui mecanism ETS, fie cum am propus în scrisoarea pe care am făcut-o publică azi zece țări, inițiatoare fiind Austria, fie ca Comisia să emită un număr de certificate, și astfel prețul certificatului să scadă și astfel componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă, fie ca țintele, perioadele, momentul în timp la care noi ne asumăm niște ținte de emisii de carbon să fie prelungite, și, în felul ăsta, din nou, valoarea certificatului să scadă. Deci, toată această discuție pe mecanismul de preț în energie va fi reluată la Consiliul viitor din iunie", a spus Nicușor Dan în conferința de presă de la finalul reuniunii.

Ultima reuniune a lui Orban?

În ceea ce ar putea fi ultima participare la o reuniune UE după 16 ani, dacă pierde alegerile de luna viitoare, președintele Ungariei, Viktor Orbán, a criticat puternic abordarea Europei față de criza energetică în desfășurare.

"Comportamentul și strategia pe care le au europenii aici sunt pur și simplu o nebunie", a spus el - adăugând că UE trebuie să cumpere petrol rusesc pentru a "supraviețui".



Orbán a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro acordat Kievului din cauza unei dispute privind o conductă deteriorată care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și alte țări din Europa Centrală.



Din acest motiv, nici blocul comunitar nu a putut oferi mult mai mult decât asigurări cu privire la războiul din Ucraina.



Orbán și-a menținut opoziția joi și chiar a câștigat simpatia lui Meloni, care le-a spus liderilor că înțelege poziția sa.

Pe măsură ce frustrarea din interiorul sălii fierbea, mulți lideri l-au criticat aspru pe premierul maghiar, potrivit prim-ministrului suedez Ulf Kristersson.



"Nu am auzit niciodată critici atât de dure la adresa cuiva", a declarat el reporterilor în timpul unei pauze a discuțiilor.

Merz a fost de acord că liderii sunt "profund supărați" pe Orbán.

Dar presiunea din partea colegilor săi nu a reușit să-l influențeze pe Orbán, iar întrebările legate de împrumutul UE vor fi transmise la un alt summit luna viitoare - până când Ungaria ar putea avea un nou lider, sau cel puțin unul vechi, care nu este disperat după voturi.



În ceea ce privește Iranul și Ucraina, UE nu a ajuns nicăieri. Predicțiile anterioare ale diplomaților conform cărora liderii ar putea continua discuțiile peste noapte sau chiar se vor reuni din nou pentru a doua zi, deoarece urgența unei lumi aflate în frământări i-a obligat să facă față provocărilor, nu s-au materializat. Totul s-a încheiat înainte de miezul nopții.

