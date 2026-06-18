Macron, mulțumit de summitul G7: Un punct de cotitură în relațiile SUA-Europa în privința Ucrainei

La finalul Summitului G7 de la Évian, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat marea satisfacție față de rezultatele obținute, calificând întâlnirea drept "obiectiv reușită".

După trei zile de negocieri diplomatice intense, liderii principalelor economii occidentale au reușit să ajungă la o poziție comună cu privire la unele dintre cele mai sensibile probleme internaționale, începând cu conflictul din Ucraina.

Succesul summitului pare a fi și mai semnificativ, având în vedere așteptările dinaintea întâlnirii. În săptămânile premergătoare întâlnirii, circulaseră îngrijorări cu privire la posibila absență sau plecare anticipată a președintelui american Donald Trump.

În plus, mai mulți observatori se temeau de tensiuni între aliați și de incapacitatea de a ajunge la o declarație comună, un scenariu care ar slăbi și mai mult rolul G7 pe scena internațională.

Unul dintre cele mai semnificative rezultate ale summitului se referă la sprijinul acordat Ucrainei. În primele ore ale zilei de miercuri, liderii au aprobat o declarație comună prin care își reafirmă "sprijinul neclintit" pentru Kiev în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale.

Documentul solicită, de asemenea, sancțiuni mai dure împotriva sectorului energetic rus, o măsură susținută puternic de guvernele europene și de Ucraina pentru a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit surselor diplomatice, consensul la care s-a ajuns reprezintă un punct semnificativ de convergență între Washington și capitalele europene, după luni de dezacorduri și incertitudini cu privire la strategia de adoptat față de Moscova.

Macron a subliniat că summitul a evidențiat disponibilitatea reînnoită a Statelor Unite de a colabora cu aliații săi europeni în problema Ucrainei, numind aceasta o schimbare profundă față de ultimele luni.

Pentru țările europene, Summitul de la Évian reprezintă, de asemenea, o confirmare a strategiei adoptate în ultimele luni. Pe de o parte, capitalele europene au menținut un dialog continuu cu administrația americană; pe de altă parte, au continuat să consolideze sprijinul diplomatic, financiar și militar pentru Ucraina.

Potrivit lui Macron, europenii au reacționat pragmatic atunci când Statele Unite au încercat o apropiere directă de Rusia. Președintele francez a explicat că Occidentul a ajuns la concluzia comună că Moscova nu demonstrează o dorință autentică de a urmări pacea, în timp ce rezistența Ucrainei s-a dovedit a fi mai mare decât așteptările multor analiști.

Chiar și Donald Trump ar fi dat semne de deschidere față de posibila reintroducere a unor noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, deși nu a oferit un calendar precis pentru implementare.

În ciuda atmosferei pozitive din timpul summitului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a reușit să obțină o întâlnire bilaterală formală cu Donald Trump. Cei doi lideri au avut doar un scurt schimb de opinii pe marginea unei sesiuni de lucru.

În paralel, Uniunea Europeană continuă să evalueze noi inițiative diplomatice. Potrivit unor surse din UE, președintele Consiliului European, António Costa, a explorat posibilitatea deschiderii unor canale de comunicare cu Kremlinul pentru a explora posibile căi de negociere.

Cu toate acestea, Bruxelles-ul își reiterează refuzul de a-și asuma rolul de mediator, menținându-și poziția de sprijin pentru Ucraina.Problema ar trebui să fie explorată în continuare în timpul următorului summit al liderilor europeni, la care va participa însuși Zelenski.

Pe lângă conflictul din Ucraina, liderii G7 au discutat și situația din Orientul Mijlociu. Guvernele europene au salutat acordul lui Donald Trump cu Iranul de a pune capăt războiului, recunoscând în același timp că rămân semne de întrebare semnificative cu privire la programul nuclear al Teheranului.

Aliații sunt însă convinși că acordul ar putea contribui la reducerea tensiunilor regionale, la reducerea presiunii asupra piețelor energetice și la permiterea comunității internaționale să își concentreze mai mult atenția asupra conflictului ucrainean.

În plus, stabilizarea regiunii ar putea contribui la limitarea extinderii operațiunilor militare israeliene, pe care unele guverne europene le-au considerat excesive, în țări vecine precum Libanul.

Concluzia summitului a consolidat imaginea lui Emmanuel Macron ca promotor al dialogului între cele două maluri ale Atlanticului. Potrivit președintelui francez, summitul de la Évian demonstrează că implicarea directă, diplomația și inițiativa politică rămân instrumente esențiale pentru apărarea intereselor europene.

Climatul de colaborare a fost cimentat și de vizita lui Donald Trump la Versailles, unde președintele SUA a participat la o cină care celebra 250 de ani de prietenie dintre Franța și Statele Unite. Răspunzând criticilor celor care au considerat evenimentul excesiv de fastuos, Macron a reamintit că faimosul palat al regilor Franței a fost întotdeauna un instrument în slujba diplomației internaționale.Summitul de la Évian ar putea reprezenta un punct de cotitură în relațiile dintre Europa și Statele Unite.

După luni de tensiune și incertitudine, liderii occidentali au reușit să găsească un teren comun în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina și în ceea ce privește principalele provocări geopolitice globale.

Pentru Emmanuel Macron, summitul a demonstrat că cooperarea dintre aliați rămâne esențială pentru abordarea crizelor internaționale. Rămâne de văzut dacă angajamentele asumate la Évian se vor traduce în acțiuni concrete în lunile următoare, dar mesajul care reiese din G7 este clar: Occidentul intenționează să se prezinte mai unit în fața provocărilor reprezentate de Rusia, Orientul Mijlociu și securitatea globală.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA