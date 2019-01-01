Macron nu a pierdut doar Parisul. Acum pierde Franța

Alegerile locale din capitala franceză au adus o victorie a socialiștilor și înfrângerea candidatei de la Elysée, fostul ministru Rachida Dati. Reapar gaulliștii, în timp ce formațiunile extremiste nu reușesc să facă progrese.

La Palatul Élysée mai există un președinte? Dincolo de Alpi, întrebarea persistă în mintea multora, având în vedere rezultatele finale ale alegerilor locale, care au distribuit în toate țara fotolii de primar, ca și cum era politică a președintelui Emmanuel Macron ar fi deja de domeniul trecutului, relatează avvenire.it.

Marile orașe care guvernează regiunile cele mai bogate și mai populate au trecut aproape toate la stânga moderată de origine socialistă, alături de Paris, unde s-a impus detașat Emmanuel Grégoire, fosta mână dreaptă a primarului demisionar Anne Hidalgo, un scenariu similar observându-se și în celelalte două orașe cele mai influente ale țării, Marsilia și Lyon. Direcție în care s-au îndreptat și alte orașe emblematice, precum Strasbourg, Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Dijon, Montpellier, Saint-Étienne și Grenoble.

Centrul-dreapta neo-gaullistă a răspuns cucerind Toulouse și orașele de provincie de dimensiuni medii. Per total, rezultatul marchează o victorie majoră pentru vechiul duopol socialist-neo-gaullist, care a condus alternativ țara înainte de sosirea lui Macron.

Mult mai slăbuț rezultatul obținut de cele două partide extremiste care timp de luni de zile au dat bătăi de cap guvernul lui Macron - extrema dreaptă condusă de Le Pen și extrema stângă anticapitalistă condusă de Jean-Luc Mélenchon. „Adunarea națională” xenofob a câștigat câteva orașe din sud, precum Perpignan și Carcassonne, contribuind și la victoria răsunătoare de la Nisa a fostului neo-gaullist Eric Ciotti.

La rândul său, stânga mai radicală, sub eticheta de „Franța Nesupusă”, sau cea comunistă, a câștigat Roubaix și Nîmes, precum și cea mai populată și multietnică municipalitate din suburbiile pariziene, Saint-Denis.

Și ce le-a mai rămas adepților lui Macron? Partidul prezidențial „Renașterea” se poate lăuda doar cu o victorie semnificativă la Bordeaux, smulsă de la Verzi. În rest, alte câteva municipalități au trecut la aliații blocului prezidențial, cum ar fi partidul liberal „Orizonturi”, care va guverna la Le Havre și Reims, și partidul Modem, care a „aterizat” la La Rochelle. Usturătoare înfrângerea răsunătoare a fostului prim-ministru François Bayrou în orașul pirinean Pau.

În primul rând, capitala a fost cea care a evidențiat cel mai clar lipsa crudă de influență a lui Emmanuel Macron în această ultimă rundă de alegeri înainte de cursa pentru Elysée, care va începe în această toamnă fără actualul președinte, care își încheie al doilea și ultimul mandat. La Paris, Macron a încercat în toate felurile să o favorizeze pe candidata de dreapta Rachida Dati, care a ieșit umilită în turul doi, socialistul Grégoire depășind-o cu 10 puncte procentuale. Un scenariu care pătează și mai mult etapele finale ale mandatului președintelui, acuzat deja de noul primar de afaceri secrete fără scrupule cu candidata ultranaționalistă Sarah Knafo. Macron neagă această versiune a evenimentelor.

Privind spre viitoarele alegeri prezidențiale, există probabil două lecții cheie din această ultimă rundă locală. În primul rând ponderea votului tânăr și urban a revitalizat o coaliție de stânga care pare acum capabilă să nutrească ambiții serioase pentru Palatul Élysée. În al doilea rând, multele apeluri de a bloca partidele extremiste din alegerile din turul doi au fost luate în considerare. Datorită protestelor clare, ultranaționaliștii nu și-au putut îndeplini visul de a cuceri Marsilia, precum și apropiatul Toulon.

Astfel, dincolo de ambițiile naționale nutrite oficial de susținătorii lui Le Pen și de mélénchonieni, nici extrema dreaptă, nici extrema stângă nu s-au dovedit capabile să cucerească un singur oraș mare cu o populație de peste 130.000 de locuitori. De fapt, ambele rămân în esență o expresie periurbană și rurală a Franței „invizibililor”.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA