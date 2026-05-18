MAE: Două românce, dispărute după o explozie care a avut loc în localitatea germană Goerlitz

Ministerul de Externe a fost informat de autoritățile din Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni.

Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime.

Ministra Oana Țoiu a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

MAE va comunica informații suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile.

Echipele de salvare căutau marți trei persoane dispărute, între care două tinere românce, care ar putea fi îngropate sub dărâmături după prăbușirea, cu o zi înainte, a unui imobil care găzduia apartamente de vacanță în orașul Görlitz, în estul Germaniei, relatează AFP, citată de News.ro.

Echipele de căutare din orașul Görlitz, oraș de la granița germano-poloneză, scotocesc zona manual, însoțite de câini de căutare, în căutarea unor semne de viață în mijlocul unei grămezi de cărămizi și grinzi rupte.



Această metodă este preferată, deoarece echipele se tem că folosirea utilajelor grele ar putea provoca o explozie de gaz din cauza conductelor secționate.



Poliția germană a precizat într-un comunicat, marți, a doua zi după incident, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 și 26 de ani, de naționalitate română, și un bărbat de 47 de ani, de naționalitate germană și bulgară”.





