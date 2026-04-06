În termeni generali, majoritatea aprobă rolul Spaniei în contextul actual, descris ca fiind "conflictual" de aproape toți respondenții.

Măsurile care primesc cel mai mare sprijin (cu peste 75%) sunt apărarea suveranității economice, teritoriale și energetice și respectarea dreptului internațional, potrivit cadenaser.com.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare a pierdut popularitate față de anul trecut (deși continuă să fie susținută de alegătorii conservatori în detrimentul alegătorilor de stânga), în timp ce potențiala desfășurare de trupe în zonele de conflict continuă să se confrunte cu un respingere generalizată, cu peste 64% din opoziție.

Barometrul reflectă de asemenea că alegătorii VOX sunt singurii care ar aproba revenirea la serviciul militar obligatoriu în Spania și că 49,9% dintre spanioli ar fi dispuși să își asume riscuri personale pentru a apăra democrația în Spania dacă aceasta ar fi amenințată.

80% dintre spanioli consideră Statele Unite o amenințare la adresa păcii mondiale, urmați de 77,9% care indică și Rusia. Această percepție negativă asupra principalei puteri mondiale a crescut considerabil în ultimul an odată cu președinția lui Donald Trump și intervențiile sale militare.

De fapt, 81% dintre spaniolii chestionați de 40db îl percep pe președintele SUA ca pe o amenințare, față de cei 79,3% care îl menționează și pe rusul Vladimir Putin. Percepția Rusiei ca pe un pericol a scăzut față de anul trecut, la fel ca și cea a Coreei de Nord și a Chinei.

În schimb, numărul respondenților care percep Israelul și Iranul ca fiind dăunătoare păcii mondiale a crescut considerabil, cu nuanțe pe tot spectrul ideologic: pentru alegătorii cu înclinații de stânga, Statele Unite și Israelul (și liderii lor respectivi, Trump și Netanyahu) reprezintă cea mai mare amenințare la adresa păcii. Pentru conservatori, este vorba de Rusia și Iran (cu Putin și Khamenei la cârmă).

Barometrul subliniază că pesimismul este în creștere și răspândit în rândul electoratului. 81% dintre respondenți consideră că este foarte probabil ca Statele Unite să lanseze noi operațiuni militare pe scară largă, iar aproape 80% cred că războiul cu Iranul va declanșa o criză economică globală. Un alt procent frapant, 51%, consideră că este probabil ca situația actuală să ducă la un război mondial.

Prin urmare, mai mult de jumătate dintre respondenți (56,4%) resping atacurile continue ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului. Doar alegătorii VOX susțin menținerea ofensivei. Per total, populația spaniolă preferă alte alternative: 74,5% sunt în favoarea creșterii presiunii internaționale pentru un armistițiu în conflictul israeliano-palestinian, iar 71,5% preferă soluții negociate coerciției din Venezuela. Cu toate acestea, un procent uimitor de 65,7% dintre respondenți susțin menținerea ajutorului militar acordat Ucrainei atât timp cât invazia rusă continuă.

Mai mult de jumătate dintre respondenți văd un risc de regres democratic în Statele Unite, dar și, într-o măsură mai mică, în Uniunea Europeană. În acest caz, alegătorii VOX, alături de cei ai partidului Podemos, percep cel mai mare risc de regres în Europa.