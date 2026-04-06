După ministrul german de externe, utilizarea dreptului de veto în Uniunea Europeană a fost criticată și de Manfred Weber, liderul grupului Partidul Popular European (PPE) din Parlamentul European.

Manfred Weber a declarat că sistemul actual încetinește procesul decizional și, prin urmare, sunt necesare schimbări în politica externă și de securitate.

"În aceste vremuri geopolitice turbulente, există o nevoie urgentă de o Europă care poate acționa", a afirmat Manfred Weber pentru Funke Media Group.

"O Europă în care cei mai lenți stabilesc ritmul sau în care unele state pot bloca deciziile cu dreptul lor de veto, ar putea cădea sub influența lui Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping", a adăugat Weber.

Anterior, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat într-un interviu acordat grupului media Funke că cerința unanimității în politica externă și de securitate a UE trebuie eliminată și trebui să se treacă la o majoritate calificată de luare a deciziilor.

Conform argumentării sale, experiența ajutorului acordat Ucrainei și a sancțiunilor împotriva Rusiei susțin acest lucru, referindu-se la Ungaria, scrie Der Spiegel.

Principiul unanimității înseamnă că deciziile din cadrul Consiliului Uniunii Europene necesită acordul tuturor statelor membre, în special în domeniul politicii externe și de securitate. Prin urmare, unele state membre pot bloca procesul decizional.

Ungaria blochează în prezent un împrumut UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, deoarece Ucraina încă nu a repornit conducta petrolieră Drujba și menține o blocadă petrolieră, în mod evident din motive politice.

Potrivit lui Weber, criza din Groenlanda a demonstrat că Uniunea Europeană poate adopta o poziție eficientă dacă acționează rapid și unitar. El consideră că sunt necesare acțiuni similare și în politica externă și de securitate.

Weber a susținut propunerea lui Wadephul și a spus: "Germania trebuie să își asume un rol principal, deoarece țările europene pot acționa eficient doar împreună".

