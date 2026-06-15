Marea Britanie, Italia, Germania și Franța sunt pregătite să ridice sancțiunile împotriva Iranului

Germania, Franța, Marea Britanie și Italia și-au exprimat luni disponibilitatea de a ridica sancțiunile împotriva Iranului în urma anunțării unui memorandum de înțelegere între Washington și Teheran, scrie El Periodico.

Acestea au considerat "vital" ca negocierile detaliate dintre SUA și Iran să se încheie cu succes și ca acordul să fie implementat rapid și integral."Suntem pregătiți să ridicăm sancțiunile relevante ca răspuns la pașii clari și verificabili ai Iranului cu privire la programul său nuclear", au declarat cele patru țări.

De asemenea, ele și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu SUA, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în atingerea acestui obiectiv, subliniind că Iranul "nu trebuie să dobândească niciodată o armă nucleară".

Pentru Berlin, Paris, Londra și Roma, este "vital ca negocierile detaliate să se încheie și ca acest acord să fie implementat rapid și integral. Suntem pregătiți să sprijinim acest efort", au afirmat ele într-o declarație comună cu doar câteva ore înainte de începerea unui summit G7 la Évian, Franța, unde conflictul din Orientul Mijlociu este un punct cheie pe ordinea de zi.

De asemenea, cele patru țări au subliniat că redeschiderea "urgentă" a Strâmtorii Ormuz, cu libertate de navigație "necondiționată și nerestricționată", este un element "esențial" pentru garantarea securității și stabilității în regiune.

În acest sens, cele patru țări și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la acest obiectiv, inclusiv printr-o misiune "strict defensivă și independentă" care vizează protejarea transportului maritim comercial și desfășurarea operațiunilor de deminare.

Au spus că acesta este un moment "crucial" pentru a restabili stabilitatea regională și a contribui la stabilizarea economiei globale și, prin urmare, au salutat anunțul acordului "cu mare satisfacție" și au felicitat Statele Unite, guvernul iranian și pe toți actorii implicați în proces, inclusiv Pakistan, Qatar și alți mediatori, pentru progresul diplomatic realizat.

Declarația a adăugat că Germania, Franța, Marea Britanie și Italia vor colabora îndeaproape cu Statele Unite, Iran și partenerii lor regionali pentru a profita de oportunitatea diplomatică actuală, pentru a menține impulsul discuțiilor și a ajunge la o soluție negociată și durabilă.În cele din urmă, cele patru și-au reafirmat sprijinul deplin pentru stabilitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului, precum și necesitatea consolidării unui armistițiu solid și durabil.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA