Marea Britanie revine în programul Erasmus+

Uniunea Europeană și Regatul Unit au semnat miercuri acordul de asociere al Regatului Unit la Erasmus+ din 2027.

Acordul de asociere va plasa studenții, instituțiile de învățământ și organizațiile din Regatul Unit pe picior de egalitate cu cei din statele membre ale UE și din alte țări terțe asociate programului.

Acest pas respectă angajamentul asumat la primul summit UE-Regatul Unit din mai 2025.

„Europa și Regatul Unit se bucură de legături educaționale reciproc avantajoase de secole. Consolidarea în continuare a acestor legături este perfect logică pentru ambele părți - pentru studenții, profesorii, sistemele noastre educaționale, economiile și societățile în ansamblu. Aștept cu nerăbdare să văd imensul potențial al acestei dezvoltări realizat cât mai curând posibil”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Acest acord va crea oportunități pentru mii de studenți, personal didactic și tineri și le va oferi abilități și competențe pregătite pentru viitor, căutate de angajatori. Totodată, va asigura că mai multe persoane din medii diverse pot studia, preda sau se pot forma în străinătate, potrivit unui comunicat al CE.

Acordul va contribui, de asemenea, la crearea și aprofundarea parteneriatelor dintre instituțiile academice din UE și din Regatul Unit.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu partenerii din Regatul Unit pentru a se asigura că Erasmus+ oferă beneficii maxime studenților și instituțiilor de ambele părți ale Canalului Mânecii.

Regatul Unit va desemna o agenție națională care să supravegheze participarea sa la program începând cu 2027.

"Obiectivul nostru rămâne clar: să transformăm Erasmus+ într-un drept real pentru toți tinerii din Europa. Indiferent de contextul socio-economic, indiferent de nivelul de studii, Erasmus+ trebuie să fie inclusiv și accesibil tuturor. De astăzi, continuăm să construim acest obiectiv și împreună cu Marea Britanie", a declarat vicepreședinta Roxana Mînzatu.





