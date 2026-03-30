Marile capitale ale Europei se împotrivesc ascensiunii extremei drepte

Ascensiunea partidelor de extremă dreapta contrastează puternic cu fermitatea cu care forțele progresiste își mențin puterea în orașe.

Parisul, capitala printre capitale, a arătat încă o dată clar că nu își dorește nici un primar de extremă dreaptă, nici unul cu un profil conservator mai tradițional. Socialistul Emmanuel Grégoire a câștigat al doilea tur al alegerilor municipale din 22 martie cu o marjă mai mare decât se aștepta. Candidata de dreapta, Rachida Dati, a fost mult departe de primărie, iar Reuniunea Națională (RN) - partidul Marinei Le Pen - nu a reușit să câștige niciun loc, obținând doar 1,6% din voturi. Aceste rezultate confirmă, ca regulă generală, că partidele de extremă dreaptă rămân în minoritate în capitalele europene, unde forțele progresiste și ecologiste sunt dominante.

Recentele alegerile din cel mai populat oraș al Franței, o putere economică, politică și culturală a Bătrânului Continent, în ciuda numeroaselor sale probleme, constituie cea mai evidentă dovadă că extrema dreaptă câștigă teren, și în ce mod, în sfera continentală și comunitară - așa cum s-a întâmplat în Parlamentul European la ultimele alegeri - dar nu și în sfera municipală.

Valul de extremă dreaptă se formează de ceva vreme, dar a prins putere în ultimii cinci ani. Extrema dreaptă guvernează sau susține guverne în opt dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene, inclusiv Italia, și conduce în sondaje în trei țări cheie: Franța, Germania și, în afara blocului comunitar, Regatul Unit. Acest impuls incontestabil a întâlnit un bastion la fel de puternic în capitalele și în cele mai populate centre urbane ale celor 27 de state membre ale UE. Nu guvernează în niciuna dintre ele, nici măcar ca partener minoritar într-o coaliție. Și, judecând după sondaje, nu dă semne că va realiza acest lucru pe termen scurt sau mediu.

Partidele de extremă dreapta au continuat să câștige teren în alegerile naționale și europene, menținându-și rezultatele anterioare și neindicând un plafon clar, conform ultimelor sondaje. În capitale, aceste cifre scad vertiginos: abia ating cifre de două numere în majoritatea centrelor urbane continentale importante. Sarah Knafo, din partidul xenofob Recucerirea!, a obținut la limită acest rezultat la Paris (10,4%), doar pentru a se retrage din al doilea tur după ce și-a dat seama că a sa campanie nu avea nicio șansă de succes. La Berlin, Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut 9%. La Londra, unde Verzii amenință să detroneze Partidul Laburist de la primărie în luna mai, șansele partidului de extremă dreapta Reform UK sunt slabe.

Chiar și la Madrid, unde dreapta a deținut puterea timp de decenii, întreruptă doar de cei patru ani de mandat ai Manuelei Carmena (2015-2019), capacitatea de mobilizare a Vox este mică, foarte similară cu cea a AfD din Berlin. Totuși, peisajul politic din Madrid este o excepție. Cele 29 de locuri câștigate de Partidul Popular la alegerile din 2023 sunt fără egal: este singurul partid cu majoritate absolută în parlamentul unei capitale europene. În plus, cazul spaniol este o anomalie în cadrul UE, guvernul național înclinând mai mult spre stânga decât cel care guvernează în capitala sa.

Guvernele progresiste dețin în mod clar o majoritate în cele 27 de capitale ale Uniunii Europene. Budapesta, Varșovia și Atena sunt trei exemple clare că, cu câteva excepții - cum ar fi Madridul și Lisabona - partidele mai conservatoare în general, și extrema dreaptă în special, se descurcă mai prost în marile orașe ale Europei.

Contrastul geografic este evident. Extrema dreaptă, la fel ca și conservatorismul clasic în trecut, își găsește cel mai puternic sprijin în zonele rurale și în acele orașe de dimensiuni medii sau mici care au suferit cel mai mult de pe urma neglijării sau a globalizării, cu relocări industriale severe și locuri de muncă prost plătite.

În termeni generali, Daphne Halikiopoulou, șefa departamentului de cercetare în Politică Comparată de la Universitatea din York (Marea Britanie), observă că alegătorii din zonele urbane sau metropolitane susțin predominant partidele progresiste sau ecologiste, în timp ce zonele periferice sau regiunile distinct rurale se îndreaptă necontrolat spre extrema dreaptă.

Ea spune că există mai mulți factori care explică acest lucru: aspectul ecologic, partidele de extremă dreapta profitând de agenda antiecologică sau de sentimentele celor care se simt dezavantajați de politicile ecologice, în timp ce centrele orașelor tind să găzduiască persoane cu resurse economice mai mari, a căror bunăstare materială nu este amenințată în mod special.

Mai multe capitale ale UE sunt guvernate de partide ecologiste cu înclinații de stânga. Printre acestea se numără Copenhaga, Amsterdam și Zagreb (Croația). Cazul capitalei daneze este deosebit de frapant. În noiembrie anul trecut, social-democrații, copleșiți de partidele de stânga, au pierdut controlul asupra Consiliului Local pentru prima dată în peste un secol. Alianța Roșii-Verzi, partidul cu cea mai înclinație de stânga din spectrul politic al Danemarcei, a câștigat alegerile municipale din Copenhaga cu 22,1% din voturi, în timp ce la alegerile parlamentare de marțea trecută a obținut 6,3% din voturile naționale. Dintre cei 55 de membri ai Consiliului Local din Copenhaga, 40 aparțin partidelor progresiste și ecologiste, iar doar doi reprezintă extrema dreaptă.

"Capitalele și, în general, marile zone urbane nu sunt imune la tendințele de extremă dreaptă. Partidele de extremă dreaptă au câștigat, de asemenea, sprijin în multe orașe, dar rămân considerabil mai slabe decât în ​​alte zone", adaugă Jonna Rickardsson, profesoară la Universitatea Jönköping (Suedia), cu mai multe studii publicate pe această temă. Predicția ei: consideră "puțin probabil" ca vreo capitală europeană majoră să fie guvernată de extrema dreaptă "în viitorul apropiat".

Capitalele, explică Rickardsson prin e-mail, au profiluri demografice și sociale nefavorabile partidelor de extremă dreapta: populațiile lor sunt mai diverse, mai tinere, mai educate și mai liberale din punct de vedere social. "Găzduiesc instituții naționale cheie, cum ar fi parlamentele, instanțele judecătorești, palatele regale și organizațiile media importante și au beneficiat adesea de investiții publice puternice. Acest lucru a atras întreprinderi, locuitori și capital privat, făcând capitalele mai puternice din punct de vedere economic și mai diverse din punct de vedere social și cultural, ceea ce reduce atractivitatea mesajelor de extremă dreapta", conchide ea.

Există și alți factori. "Creșterea inegalității regionale duce la creșterea sprijinului pentru dreapta în zonele rurale și în orașele mai mici", subliniază Martin Vinaes Larsen, politolog la Universitatea Aarhus din Danemarca. "Între timp, în orașele mari, [aceeași inegalitate] îi împinge probabil pe alegători către partidele de stânga și soluții mai radicale în domeniul locuințelor".

Departe de a fi exclusiv un fenomen european, tendința pare a fi mai degrabă occidentală. În Statele Unite, rezultatele alegerilor municipale din noiembrie anul trecut din New York City servesc drept o reamintire puternică atât a divergenței în modelele de vot dintre orașele mari și cele mai mici, cât și a asincroniei inerente dintre alegerile prezidențiale și cele locale. În primele, Donald Trump - un autoproclamat newyorkez - a obținut un rezultat mult mai bun decât alți republicani - și chiar decât el însuși - la alegerile anterioare. În cele din urmă, stângistul Zohran Mamdani a câștigat confortabil. Cele mai mari opt orașe din SUA sunt guvernate de democrați.

Și mai recent este cazul orașului Miami, Florida, unde democrata Eileen Higgins a câștigat alegerile din decembrie, devenind prima femeie primar al orașului și punând capăt la trei decenii de guvernare republicană. A fost o altă înfrângere municipală pentru cea mai radicală aripă a trumpismului, a doua în doar câteva săptămâni. Încă o reamintire a faptului că arena politică municipală are puțin sau nimic de-a face cu cea națională.