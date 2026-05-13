Marine Le Pen susține că va candida dacă va fi condamnată cu suspendare

Sătulă să fie pusă la îndoială cu privire la potențiala sa candidatură la alegerile prezidențiale, Marine Le Pen a reafirmat că nu va fi candidată "dacă sistemul judiciar o va împiedica să facă campanie".

Marine Le Pen este "sătulă" să fie nevoită să-și explice potențiala candidatură la alegerile prezidențiale, în cazul în care va fi condamnată de Curtea de Apel din Paris pe 7 iulie în cazul asistenților parlamentari europeni ai Frontului Național, scrie Le Figaro.

"Nu o voi repeta de 200 de ori, începe să devină obositor", a oftat ea la postul de radio RTL la începutul interviului său de miercuri, 13 mai.

Șefa grupului Reuniunea Națională (RN) din Adunarea Națională a răspuns totuși rapid la două întrebări ale jurnalistului Thomas Sotto. Marine Le Pen a refuzat să recunoască faptul că nu va candida indiferent de condamnarea sa. "Nu am spus niciodată asta; am spus că dacă sistemul judiciar mă împiedică să fiu candidată și să fac campanie electorală, nu voi fi candidată", a clarificat ea.

Dacă va primi o condamnare cu suspendare, ea susține că va candida. "Bineînțeles că o voi face, voi folosi toate mijloacele de care dispun pentru a mă apăra", a declarat Marine Le Pen. Iar dacă instanța de apel îi va ordona să poarte o brățară electronică, ea nu a dat un răspuns clar, preferând să se plângă că este interogată constant pe această temă.

Justiția franceză acuză Frontul Național, partidul condus de tatăl său, Jean-Marie Le Pen, că a folosit fonduri ale Parlamentului European - destinate plătirii asistenților parlamentari ai FN - pentru a finanța, de fapt, activitățile partidului în Franța.

În procesul inițial din martie 2025 Marine Le Pen a fost condamnată pentru deturnare de fonduri publice la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare, cu posibilitatea arestului la domiciliu cu brățară electronică, o amendă de 100.000 de euro și o interdicție de a ocupa funcții publice pe o perioadă de cinci ani, cu efect imediat. Curtea de apel își va da verdictul pe 7 iulie.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA