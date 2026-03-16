Cancelarul german Friedrich Merz a respins participarea militară germană la protejarea petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz și a criticat aspru abordarea președintelui american Donald Trump.

NATO este o alianță de apărare, nu o alianță de intervenție, a declarat Merz în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul olandez Rob Jetten, la Berlin. "Prin urmare, sper că ne vom trata reciproc cu respectul necesar în cadrul alianței", a spus cancelarul, adăugând că războiul cu Iranul nu este o chestiune NATO, notează FAZ.

Merz a declarat că, atâta timp cât războiul continuă, Germania nu va participa la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz folosind mijloace militare.

"Împărtășim obiectivul că regimul iranian trebuie ... înlocuit de un guvern legitim din punct de vedere democratic", a spus el, adăugând că experiențele din trecut arată că acest lucru nu se va întâmpla prin atacuri aeriene.

Regiunea nu trebuie să alunece într-un "război perpetuu” cu obiective neclare, a spus cancelarul. "O escaladare suplimentară a ostilităților ar reprezenta riscuri semnificative pentru partenerii noștri din Orientul Mijlociu și din întreaga regiune a Golfului". Același lucru este valabil și pentru o prăbușire a ordinii statale iraniene, a integrității teritoriale, a statalității și a economiei iraniene. "Prin urmare, acest război trebuie încheiat cât mai repede posibil și cu un plan clar, cu o strategie".

Președintele american Donald Trump a lansat noi critici la adresa aliaților care nu doresc să ajute SUA să restabilească securitatea Strâmtorii Ormuz.

Transportul maritim pe această cale navigabilă a ajuns practic într-un impas, din cauza atacurilor iraniene ca răspuns la ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.

Mai multe state membre NATO au respins orice fel de intervenție în zonă.

În replică, Trump a spus că NATO s-ar putea confrunta cu un viitor "foarte sumbru".

