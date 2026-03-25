Mette Frederiksen, social-democrata care a redefinit stânga în Europa

Mette Frederiksen a fost ani la rând un personaj atipic al social-democrației europene, scrie publicația spaniolă La Razon.

Prim-ministru al Danemarcei din 2019, cariera ei politică a fost marcată de o combinație rară: apărarea statului bunăstării și înăsprirea politicilor de imigrație. Pe un continent în care stânga tradițională a pierdut teren în fața unor noi forțe politice, Frederiksen a reușit să rămână la putere tocmai prin reinterpretarea acestui echilibru.

Născută în Aalborg în 1977, în nordul industrial al țării, profilul ei politic s-a format în cadrul Partidului Social Democrat Danez, un partid legat istoric de modelul scandinav de asistență socială. Încă de la o vârstă fragedă a fost implicată în politică, mai întâi în aripa de tineret social-democrat și mai târziu ca membră a Folketing, Parlamentul danez, în care a intrat la doar 24 de ani. Ascensiunea ei a fost rapidă, dar nu improvizată: a combinat experiența de partid cu responsabilitatea instituțională, deținând portofolii-cheie precum Munca și, mai târziu, Justiția.

În această ultimă poziție a început să se contureze trăsătura care avea să-i definească conducerea: o abordare pragmatică a problemelor sensibile, în special a imigrației. Într-un moment în care criza migrației punea presiune pe politica europeană Frederiksen a justificat necesitatea limitării fluxurilor de migrație și a consolidării controalelor la frontieră, o poziție care a generat disconfort în rândul sectoarelor progresiste, dar a rezonat cu o parte semnificativă a electoratului danez.

Această schimbare strategică s-a consolidat odată cu preluarea conducerii partidului în 2015. De atunci, proiectul ei politic s-a bazat pe o idee centrală: pentru a păstra statul bunăstării e necesar să se controleze imigrația. Această teză, deși controversată, i-a permis să recâștige alegătorii care migraseră spre dreapta populistă.

Victoria la alegerile din 2019 i-a confirmat strategia. Frederiksen a ajuns la putere conducând un guvern social-democrat minoritar, susținut de alte forțe de stânga, dar cu o agendă proprie care transcende categoriile tradiționale. Guvernul său combină politicile sociale clasice - consolidarea sistemului public și protejarea muncitorilor - cu una dintre cele mai restrictive legi din Europa privind imigrația.

Modul în care a gestionat pandemia de Covid-19 i-a consolidat conducerea. Danemarca a adoptat măsuri rapide și decisive care i-au permis inițial să limiteze impactul asupra sănătății. Totuși, același stil executiv i-a atras critici ulterioare, în special pentru decizia controversată de a sacrifica milioane de nurci pentru a preveni o mutație a virusului. Episodul a dus la o criză politică care i-a pus sub semnul întrebării stilul de guvernare, dar nu a reușit să o înlăture de la putere.

În 2022 Frederiksen a mers un pas mai departe, rupând logica tradițională a blocurilor și formând un guvern de mare coaliție cu liberali și moderați. Această decizie fără precedent în politica daneză recentă i-a reflectat disponibilitatea de a se adapta la un mediu politic fragmentat și la un context internațional din ce în ce mai instabil. De asemenea, i-a consolidat imaginea de lider pragmatic, pregătit să-și asume costuri politice în schimbul stabilității.

Acest context internațional a fost esențial pentru evoluția ei recentă. Războiul din Ucraina și deteriorarea securității europene i-au consolidat angajamentul față de reînarmare și cooperare în domeniul apărării. Sub conducerea ei Danemarca și-a sporit cheltuielile militare și și-a consolidat angajamentul față de NATO, aliniindu-se unei tendințe mai ample din Europa de Nord.

În același timp, Frederiksen a câștigat importanță pe scena europeană. Numele ei a fost menționat în mai multe rânduri ca posibilă candidată pentru poziții-cheie în Uniunea Europeană, o recunoaștere implicită a capacității sale de a naviga într-o perioadă de tranziție geopolitică. Cu toate acestea, prioritatea ei a rămas politica internă, unde menține un control considerabil asupra peisajului politic.

Conducerea ei nu e însă lipsită de tensiuni. Combinația dintre politicile sociale și restricțiile de imigrație continuă să genereze dezbateri atât în ​​interiorul cât și în afara partidului ei. Pentru unii reprezintă o adaptare inteligentă a social-democrației la vremurile în schimbare; pentru alții, o concesie făcută politicilor de dreapta.În orice caz, Frederiksen a realizat ceva ce mulți lideri europeni nu au reușit să facă: să-și redefinească spațiul politic fără a pierde puterea. Într-un moment în care social-democrația își caută locul într-o lume în schimbare, modelul său danez este urmărit îndeaproape, atât pentru rezultatele cât și pentru contradicțiile lui.

Pentru că, în cele din urmă, traiectoria ei reflectă o transformare mai amplă: cea a unei Europe în care vechile categorii ideologice se estompează și în care guvernarea cere din ce în ce mai mult combinarea principiilor cu pragmatismul. Iar în acest domeniu, Mette Frederiksen a devenit una dintre cele mai influente personaje ale continentului.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA