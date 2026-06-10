Ministrul adjunct de externe al Taiwanului avertizează Europa: "Dacă China atacă, veți fi loviți"

Pentru mulți europeni, Taiwanul poate părea îndepărtat, dar o potențială preluare chineză a insulei ar avea repercusiuni de la Washington la Tokyo, a declarat pentru "Euronews Next" viceministrul de externe al Taiwanului, François Chih-chung Wu.

"Dacă China ar ataca Taiwanul, Franța, Europa, Statele Unite și Japonia ar fi afectate. Taiwanul s-ar afla într-o situație teribilă, dar la fel și voi", a avertizat el.

Viceministrul a respins afirmația Chinei conform căreia Taiwanul face parte din teritoriul său de la sfârșitul Războiului Civil Chinez din 1949. Beijingul nu a exclus niciodată utilizarea forței pentru a restabili controlul asupra insulei autoguvernate și refuză să o recunoască drept stat suveran, insistând ca aceasta să fie denumită pe plan internațional "Taipeiul Chinezesc", o denumire care reflectă poziția Chinei conform căreia există o singură "Chină", iar Taiwanul face parte din ea.

Taiwanul se numește oficial Republica Chineză, nume care datează de la guvernul care s-a refugiat pe insulă, după ce a pierdut războiul civil împotriva forțelor comuniste ale lui Mao Zedong.

Istoria Taiwanului este mult mai complexă decât narațiunea conform căreia insula a făcut întotdeauna parte din China, a explicat Wu: de-a lungul secolelor, a fost condusă de olandezi, spanioli, Imperiul Qing și Japonia.

Dinastia Qing a administrat doar o parte din Taiwan timp de peste o sută de ani, dar abia între 1885 și 1894 a acordat insulei o importanță reală și a transformat-o într-o provincie: doar zece ani de interes strategic real, ceea ce pune sub semnul întrebării pretențiile actuale ale Beijingului de a continua suveranitatea."China nu a fost singura țară prezentă", a remarcat Wu Chih-chung, argumentând că această istorie nu justifică ambițiile Beijingului.

De atunci, insula a dezvoltat un avantaj tehnologic de care depinde lumea. O companie în special, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), produce peste 90% dintre cele mai avansate microcipuri semiconductoare din lume.

Această tehnologie este esențială pentru inteligența artificială, calculul de înaltă performanță, smartphone-uri și sistemele militare.Săptămâna trecută, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a numit Taiwanul "cel mai bun lanț de aprovizionare din lume" și "epicentrul revoluției inteligenței artificiale".

Statele Unite și alte țări încearcă acum să readucă producția de cipuri pe teritoriul lor. Dar nu vor putea reduce decalajul pe termen scurt: este nevoie de decenii pentru a stăpâni aceste tehnologii, iar Taiwanul își dezvoltă capacități de fabricație de precizie încă din anii 1970.

"Aproximativ 70% din totalul semiconductorilor sunt fabricați în Taiwan, la fel ca și 95% dintre cele mai avansate cipuri și 100% dintre cipurile destinate inteligenței artificiale", a spus Wu. "Un centimetru pătrat de semiconductor, de mărimea vârfului unui deget, este foarte mic. Taiwanezii pot încadra peste 10 miliarde de componente în acest spațiu. Acesta este know-how-ul nostru. Suntem dispuși să-l împărtășim cu țările democratice, tot pentru binele umanității", a adăugat Wu.

Wu a explicat că peste 60.000 de containere trec prin Strâmtoarea Taiwan, o zonă maritimă lată de 180 de kilometri care separă insula Taiwan de continentul asiatic. El estimează că sunt de trei ori mai multe decât cele care trec prin canalele Panama și Suez.

"Vă puteți imagina cum, dacă China ar ataca Taiwanul sau chiar ar impune o blocadă în jurul Taiwanului, interesele lumii ar fi afectate", a spus el.Stabilitatea regiunii este, prin urmare, o "responsabilitate globală", dar a adăugat că Taiwanul "nu este naiv".

"De ce ar trebui Franța să-i protejeze pe taiwanezi? Nu am fost niciodată teritoriu francez; de ce ar trebui Franța să facă acest lucru? Dar Franța are interese foarte importante în regiune și este o țară indo-pacifică", a continuat vice-ministrul de externe taiwanez, adăugând că același lucru este valabil și pentru restul Europei.

Taiwan are, de asemenea, interese puternice în Europa. Mașinile avansate de fotolitografie folosite pentru a produce semiconductori provin din Olanda, optica de precizie de la Zeiss din Germania, gazele industriale de la Air Liquide din Franța și instrumentele de proiectare a cipurilor de la IMEC din Leuven, Belgia.

"În interiorul acelui centimetru pătrat de siliciu se află întreaga Europă", a spus Wu.Între timp, companiile taiwaneze stabilesc parteneriate și deschid birouri în Europa. Recent, gigantul taiwanez Foxconn și compania franceză Thales au lansat o colaborare în domeniul semiconductorilor și al centrelor de date spațiale.

Dar, pe măsură ce Taiwanul devine mai atractiv pentru partenerii internaționali, susține Wu, crește și anxietatea Chinei. "China simte că pierde Taiwanul și, prin urmare, încearcă să-l recupereze prin orice mijloace are la dispoziție", a spus el. "În mentalitatea chineză, odată chinez, mereu chinez. Aceasta este o problemă uriașă".

În ciuda tensiunilor, economia Taiwanului a înflorit și, conform datelor colectate în acest an de "Bloomberg", piața sa bursieră le-a depășit pe cele ale Germaniei și Franței.

"Frica, într-un anumit sens, nu este un lucru rău", a reflectat oficialul. "Ne pregătim tocmai pentru că ne este frică. Taiwanul este amenințat de China de 70 de ani și, în ciuda acestui fapt, a construit o democrație și a devenit prosper", a spus Wu.

Întrebat despre summitul din mai dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în timpul căruia Xi ar fi reiterat pretențiile Beijingului față de Taiwan, Wu a declarat că "pentru noi, politica americană nu s-a schimbat deloc" și că, imediat după întâlnire, președintele Camerei Reprezentanților a reafirmat sprijinul american față de insulă.

Deși Statele Unite sunt unul dintre aliații cheie ai Taiwanului, Europa este, de asemenea, crucială pentru insulă. "Cred că europenii încep să realizeze că nu putem lăsa China să-și aleagă prietenii", a spus Wu. "Europa are, în mod firesc, dreptul de a-și alege prietenii, iar alegerea prietenilor nu înseamnă neapărat stabilirea unor relații diplomatice formale".

El a recunoscut, însă, că este dificilă construirea de legături cu Europa, adăugând: "China face tot ce poate pentru a ne bloca". "O țară importantă precum Taiwanul ar trebui să aibă în mod normal oportunitatea de a discuta toate problemele cruciale cu voi într-un mod normal, dar nu avem voie să facem acest lucru, așa că este inevitabil dificil".

"Privind însă rezultatele, oportunitățile pentru Taiwan și Europa de a se implica, chiar și discret, sunt din ce în ce mai numeroase. Acest lucru se datorează și ingeniozității umane: ne putem imagina tot felul de modalități de a încerca să colaborăm", a adăugat Wu. El a subliniat că "Taiwanul nu trebuie să declare independența" și că nu este Hong Kong, deoarece are propria armată și propria politică externă.

"Suntem forțați să menținem un echilibru foarte dificil: pe de o parte, să ne apărăm democrația și modul de viață; pe de altă parte, să nu provocăm excesiv China și să ne mișcăm într-o lume care, deși încearcă să rămână neutră, ajunge să favorizeze China".

Wu, însă, nu cere Europei să intre în război pentru Taiwan. El cere prietenie."Când te căsătorești, nu-ți întrebi soțul/soția dacă este dispus(ă) să moară pentru tine. Construiești o relație. Lucrați împreună. Și din asta se naște o forță naturală", a spus Wu. "În acest moment, se scrie istoria Taiwanului și cred profund în rezistența Taiwanului".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA