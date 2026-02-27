Ministrul Economiei: Europa trebuie să își găsească o cale spre reală competitivitate economică

Dependența de furnizori unici afectează direct industriile bateriilor, energiei regenerabile și apărării iar Europa trebuie să accelereze proiectele de extracție, procesare și reciclare și să mobilizeze coordonat finanțările europene.

Opinia aparține ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, care a participat, miercuri și joi, la prima reuniune formală a Consiliului Uniunii Europene Competitivitate (COMPET), secțiunea piață internă și industrie, organizată de Președinția cipriotă a Consiliului, precum și la reuniunile desfășurate în marja Consiliului, „Friends of Industry” și Alianța Industriilor Energo-Intensive, la Bruxelles, Regatul Belgiei.

„Săptămâna aceasta la Bruxelles s-a discutat deschis și curajos despre crizele și oportunitățile economice pe care le avem în față. Nu are rost să trăim în negație, iar Europa trebuie să își găsească o cale spre reală competitivitate economică. Avem tot ce ne trebuie și împreună putem reuși, dar nu fără schimbări majore în abordare”, susține Darău, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Economiei arată că trebuie găsite, la nivel european, soluții pentru reducerea prețurilor energiei, astfel încât industria europeană să fie cu adevărat încurajată și competitivă.

În cadrul reuniunilor de la Bruxelles, discuțiile au vizat Fondul european pentru competitivitate, reziliența industrială, viitorul pieței unice și sprijinul pentru industriile strategice.

„Pentru România, mizele sunt mari și avem nevoie de: acces echitabil la finanțare pentru IMM-uri și pentru proiecte inovatoare; respectarea neutralității tehnologice în procesul de decarbonizare; reducerea dependențelor critice ale Uniunii Europene, în special în domeniul materiilor prime esențiale; consolidarea pieței unice ca motor al prosperității”, a subliniat Irineu Darău.

Potrivit acestuia, competitivitatea europeană se referă la alegerea dintre a produce în Europa sau a importa, dintre a inova aici sau a depinde de alții iar această direcție asumată înseamnă și locuri de muncă, investiții și șanse reale pentru companiile românești.

Sursa: Agepres