Ministrul israelian de externe întrerupe contactele cu Înalta Reprezentantă a UE

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa'ar, o acuză pe Înalta Reprezentantă a UE că a comparat țara sa cu un regim apartheid.

El nu va comunica cu ea până când Kaja Kallas nu își va retrage această declarație.

Relațiile dintre Israel și UE au suferit un nou regres. Ministrul israelian de externe, Gideon Sa'ar, intenționează să suspende temporar contactele cu Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, din cauza unei presupuse comparații cu apartheidul făcută de politiciana estonă.



UE își menține angajamentul față de o relație constructivă cu Israelul, a scris Kallas pe X.



Sa'ar a declarat că nu va mai comunica cu Kallas până când aceasta nu își va retrage declarațiile. Kallas ar fi comparat Israelul cu regimul de apartheid din Africa de Sud în timpul unei vizite în Mexic, scrie Spiegel.

Momentan nu există o declarație din partea biroului Înaltei Reprezentante a UE nu a fost disponibilă imediat.

Sa'ar s-a referit la un articol Euractiv, potrivit căruia Kallas a echivalat acțiunile israeliene din Cisiordania și Fâșia Gaza cu fosta politică sud-africană de segregare rasială.

Sa’ar a scris înainte de postarea lui Kallas pe X că ea nu a negat, nu a clarificat și nici nu a răspuns până acum la declarația care i se atribuie.

Prin urmare, "nu am avut de ales, în calitate de ministru de externe al statului Israel, decât să întrerup orice contact cu doamna Kallas până când aceasta nu își va retrage calomnia sângeroasă pe care a rostit-o împotriva singurului stat evreu din lume, care este și singura democrație din Orientul Mijlociu”.

Relațiile dintre Israel și UE sunt tensionate de ceva vreme. UE critică extinderea așezărilor evreiești din Cisiordania, care sunt considerate pe scară largă de comunitatea internațională ilegale în conformitate cu dreptul internațional și un obstacol în calea unei soluții pașnice.

În luna mai, UE a impus sancțiuni asupra a trei persoane și patru organizații pentru încălcări ale drepturilor omului împotriva palestinienilor din Cisiordania, o mișcare pe care Sa'ar a criticat-o la acea vreme. În plus, UE critică acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, deși subliniază dreptul țării la autoapărare.

Cele 27 de state membre ale UE sunt împărțite în poziția lor față de Israel.

