Mureșan despre negocierile privind viitorul buget al UE: Creșterile pentru România sunt insuficiente

Creșterile pentru România sunt insuficiente, iar tăierile de la competitivitate și apărare sunt o greșeală în cadrul propunerii privind bugetul multianual al UE, spune eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

”Vestea bună” este că la presiunea Parlamentului European, și ca urmare a bunei coordonări dintre România și celelalte 15 state prietene ale coeziunii, ”am reușit să protejăm politica de coeziune de eventuale tăieri suplimentare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2028 - 2034”, a scris Mureșan pe Facebook.

Pachetul de negocieri bugetare publicat de Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene prevede și mici creșteri pentru anvelopele țărilor care beneficiază de fonduri de coeziune, inclusiv România.

”Aceste creșteri reprezintă, însă, în medie, doar câteva sute de milioane per stat membru și sunt mult mai puțin față de propunerea Parlamentului European. Poziția Parlamentului, exprimată prin raportul negociat de mine și votat cu o majoritate solidă în luna aprilie, prevedea o creștere de peste 10% a bugetului, ceea ce înseamnă aproximativ 6 miliarde de euro în plus doar pentru România”, explică Mureșan, care promite că va ”lupta” ca forma finală a bugetului să fie mai aproape de poziția Parlamentului decât de propunerea prezentată de Președinția Consiliului.

În ceea ce privește reducerea bugetului, per total, cu 2%, reflectată prin tăierile propuse astăzi la capitolele ce finanțează apărarea și competitivitatea, ”o considerăm o greșeală, mai ales în contextul global actual”.

Eurodeputatul PNL/PPE face un apel la Consiliul Uniunii Europene să-și adopte fără întârziere poziția oficială de negociere pentru a intra în negocierile finale cât mai repede.