Nikol Pașinian, arhitectul "perestroikăi armene"

Armeanul Nikol Pașinian a primit un cec în alb de la poporul său pentru a intra în istorie și a scoate țara din izolarea seculară, dar înainte de asta a trebuit să înfrunte Rusia, diaspora influentă, Biserica conservatoare a primei țări creștine din istorie și să treacă prin cele nouă cercuri ale iadului.

"Am trecut prin iad, ne-am dus poporul în iad și apoi l-am readus pe calea păcii", a declarat recent politicianul, descriind crizele suferite de această mică țară caucaziană în ultimii ani.

Acum opt ani, când Pașinian - pe atunci în vârstă de 42 de ani - a câștigat primul său mandat, alegerile au reprezentat o confruntare între o față nouă și vechea gardă, dar de data aceasta dilema a fost diferită. Fostul jurnalist este foarte cunoscut printre armeni, atât în ​​​​țară, cât și în străinătate, deși nu se bucură de aceeași popularitate acolo ca în rândul locuitorilor națiunii caucaziene.

Politicianul a fost idolatrizat la începutul primului său mandat de prim-ministru, funcție pe care a deținut-o după ce a condus o "revoluție de catifea" care l-a înlăturat din funcție pe președintele de atunci, Serj Sargsian, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin.

Însă această popularitate nu a durat mult și a atins cote foarte scăzute în timpul războiului sângeros din regiunea Nagorno-Karabah (2020), pe care Azerbaidjanul l-a câștigat. Chiar și așa, armenii i-au oferit prim-ministrului o a doua șansă; acesta este un adevărat pasionat de rețelele sociale, postând în mod regulat numeroase videoclipuri și demonstrându-și legătura cu oamenii.

După ce a fost reales în alegerile anticipate din 2021, Pașinian a început transformarea țării. Acest proces a luat avânt în anii următori, pe măsură ce relațiile Armeniei cu principalul și singurul său aliat de atunci - Rusia - au început să se deterioreze.În 2023, Armenia a pierdut definitiv controlul asupra Nagorno-Karabahului, unde erau desfășurate trupe rusești de menținere a păcii, existând și rapoarte despre incursiuni ale Azerbaidjanului pe teritoriul armean.

Atunci, Pașinian, care a acuzat Moscova că a abandonat Armenia în ciuda faptului că are o bază militară în țară, a declarat fără menajamente că țara va căuta noi aliați și va începe apropierea de țările occidentale.

În declarațiile sale publice, Pașinian a sugerat că nu se mai teme de deteriorarea relațiilor cu cel care fusese cândva principalul său aliat, deoarece după pierderea Karabahului - al cărui statu-quo Rusia l-a garantat mai bine de trei decenii - Armenia nu mai avea nimic de pierdut.

Reformele ambițioase inițiate de prim-ministru și ale căror prime rezultate sunt deja vizibile în viața de zi cu zi a compatrioților săi, au fost realizate în principal fără sprijinul numeroasei diaspora armene.

În comunitatea armeană din străinătate, Pașinian nu se bucură de aceeași stimă ca în țară, parțial din cauza dezacordurilor privind normalizarea relațiilor cu "inamicii" Armeniei: Turcia și Azerbaidjanul.

Liderul armean nu avea nevoie doar să obțină o majoritate pentru a semna mult așteptata pace cu Baku, ci și să normalizeze relațiile cu Turcia, o țară urâtă de armeni din cauza genocidului comis sub Imperiul Otoman.

Politica lui Pașinian nu a reușit să găsească sprijin nici în cadrul Bisericii Apostolice Armene, ai cărei lideri au cerut demiterea prim-ministrului în 2020 din cauza înfrângerii din Nagorno-Karabah.Dincolo de conflictele cu vechea gardă și Biserica, precum și cu Rusia, Pașinian a oferit poporului armean o nouă idee națională: pacea, oricât de mare ar fi prețul de plătit.

Această idee vine să o înlocuiască pe cea cunoscută sub numele de "miatsum" (reunificare) care a dominat politica armeană din 1988 și care se referă la unificarea Armeniei cu Arțah (Nagorno-Karabah), un teritoriu care în trecut a făcut parte din Regatul Armeniei și a fost întotdeauna locuit de armeni până când au fost expulzați acum trei ani.

"Căutarea Patriei s-a încheiat. Am ajuns la destinație", le-a spus Pașinian poporului său, îndemnându-i să accepte "Armenia adevărată" ca unică casă și să nu mai viseze la "Armenia istorică", oricât de mare ar fi teritoriul aflat sub controlul său, pentru a trăi în pace cu vecinii regionali, aici și acum.

Surse: La Razon/RADOR RADIO ROMÂNIA