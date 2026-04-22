Numărul imigranților din UE a atins un nivel-record de 64,2 milioane în 2025 - studiu

Numărul imigranților care locuiesc în Uniunea Europeană a urcat la un nivel-record de 64,2 milioane în 2025, în creștere cu aproximativ 2,1 milioane față de anul precedent.

În 2010, cifra era de 40 de milioane - potrivit unui raport publicat miercuri de Centrul pentru Cercetare și Analiză privind Migrația din cadrul RFBerlin - raport care citează date Eurostat și ale Agenției ONU pentru Refugiați.

Germania a rămas principala gazdă a persoanelor născute în străinătate, cu aproape 18 milioane, 72% din acestea fiind de vârstă activă, în timp ce Spania a înregistrat cea mai rapidă creștere recentă, cu aproximativ 700.000, până la un total de 9,5 milioane de persoane născute în străinătate.

„Germania a rămas principala destinație pentru imigranți în Europa, atât ca număr total cât și raportat la populație”, a declarat Tommaso Frattini, unul dintre autorii raportului.

Studiul a afirmat că modelele de migrație au fost inegale în bloc, Luxemburg, Malta și Cipru confruntându-se cu ponderi mai ridicate de imigranți raportat la dimensiunea populației lor. Cererile de azil au fost de asemenea concentrate în anumite țări, Spania, Italia, Franța și Germania reprezentând aproape trei sferturi din toate solicitările.Germania a găzduit cel mai mare număr total de imigranți, 2,7 milioane.

Surse: REUTERS/RADOR RADIO ROMÂNIA