NYT: O mână rusească ascunsă în alegerile din Ungaria? De fapt, este chiar la vedere

Premierul Viktor Orbán a făcut din ostilitatea față de Ucraina un punct central din campania sa. Moscova pare hotărâtă să-i răsplătească favoarea, conform The New York Times.

Pe parcursul celor patru ani de război din Ucraina, Ungaria s-a luptat să submineze demersurile Uniunii Europene împotriva Rusiei. A susținut relaxarea sancțiunilor și s-a opus insistent ajutorului acordat Ucrainei. Recent, Ungaria a blocat un credit de zeci de miliarde de dolari acordat Ucrainei pentru a o ajuta să supraviețuiască agresiunii ruse.

Acum, când Ungaria se confruntă pe 12 aprilie cu alegeri generale extrem de importante, Moscova pare hotărâtă să răsplătească serviciile primite de la principalului său aliat din UE, premierul ungar Viktor Orbán, un naționalist a cărui poziție devine brusc mai slabă, ca șef de guvern cu cel mai îndelungat mandat.

Pentru a-l impulsiona pe Orbán, care se bazează pe o energie rusească ieftină ca să mențină pe linia de plutire anemica economie a Ungariei, președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, l-a primit luna trecută la Kremlin pe ministrul ungar de externe Péter Szijjártó.

Putin l-a asigurat că Ungaria se poate baza pe livrările de petrol rusesc indiferent de perturbările provocate de războiul din Iran și în pofida faptului că majoritatea statelor membre ale UE boicotează în bună parte livrările rusești în materie de energie din cauza invaziei Moscovei în Ucraina.

Președintele Trump a dat și el o mână de ajutor, asigurându-l pe Orbán de "sprijinul său absolut și total”. Marți și miercuri vicepreședintele JD Vance urmează să viziteze Ungaria din dorința de a-l încuraja pe Orbán în cadrul unor alegeri pe care, potrivit sondajelor, le-ar putea pierde.

Puternicul interes extern față de alegeri care au loc într-o țară aflată la marginea estică a Europei, cu mai puțin de 10 milioane de locuitori, reflectă rolul extraordinar al lui Orbán ca erou al conservatorilor "anti-progresiști” din străinătate, fiind totodată o sursă de îngrijorare pentru liberalii din Europa și din lume.

Interesul Rusiei a fost remarcabil de mare, ajungând până într-acolo, încât adversarii lui Orbán au început să caute dovezi pe tema unui amestec clandestin, de felul celui depistat în cadrul alegerilor prezidențiale americane din 2016, dar și în alte alegeri europene de atunci încoace.

Dar, potrivit analiștilor, deși un amestec ascuns al Rusiei în campania din Ungaria e greu de urmărit, urmărirea e absolut necesară. În general, colaborarea Moscovei cu guvernul lui Orbán, având drept scop influențarea alegerilor, a fost fățișă.

"Problema care se pune nu este atât amestecul secret al rușilor cât cooperarea lor fățișă cu autoritățile noastre în privința unor mesaje anti-ucrainene, cooperarea în domeniul energetic și ostilitatea față de Uniunea Europeană”, a declarat Peter Kreko, director la Capitalul Politic – un institut de cercetări din Budapesta care examinează relațiile lui Orbán cu Kremlinul.

"Este ceva destul de neobișnuit pentru niște alegeri europene”, a mai adăugat el.

În anii care au urmat după prima victorie în alegeri a președintelui Trump, susținută, potrivit declarațiilor procurorului special Robert S. Mueller III, de amestecul „substanțial și sistematic” al Rusiei [republicanii afirmă că dosarul respectiv a fost fabricat - n.red.], Europa s-a aflat în alertă maximă, căutând semne ale amestecului Rusiei în propriile sale alegeri de nivel național.

Totuși, în Ungaria autoritățile au reluat și amplificat declarațiile rușilor, considerându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept cea mai mare amenințare – un rol pe care Orbán i-l rezervase anterior lui George Soros, un as al finanțelor de origine ungară.

În Ungaria, un Zelenski arătând sinistru își aruncă privirile de pe niște panouri pe care Fidesz, partidul lui Orbán, le-a plantat aproape pe fiecare stradă.

Luna trecută, au apărut noi afișe, cu fotografii ale lui Zelenski și ale liderului opoziției, Péter Magyar, cu un mesaj înfricoșător: „Sunt periculoși! Să îi oprim. Numai Fidesz, pe 12 aprilie”.

Duminică, Szijjártó, ministrul de externe, a sugerat că Ucraina ar încerca să arunce în aer o conductă de gaze naturale rusești spre Ungaria, și asta după ce autoritățile din Serbia vecină au pretins că ar fi descoperit un explozibil "de o forță devastatoare” pe porțiunea sârbească a conductei.

Orbán a convocat o reuniune de urgență și a trimis trupe care să protejeze infrastructura în cauză, opoziția temându-se acum că guvernul se va folosi de acest episod ca să provoace panică sau chiar ca să suspende votul de duminică.

Temerile par să fie inspirate și dintr-un scenariu prezentat în luna august de Serviciul Rus de Informații Externe (SVR). Într-o declarație publică, SVR a afirmat că a primit "informații” potrivit cărora Ucraina ar colabora cu Uniunea Europeană în vederea înlăturării lui Orbán de la putere.

"Treaba murdară o face regimul Zelenski”, mai adăuga declarația.

Amploarea cooperării Ungariei cu Rusia a fost relevată săptămâna trecută, când un consorțiu al unor companii mediatice europene a difuzat înregistrarea unei convorbiri telefonice dintre Szijjártó, ministrul ungar de externe, și omologul său rus, Serghei V. Lavrov.

Cei doi au discutat despre sancțiunile UE impuse Rusiei, Szijjártó explicându-I lui Lavrov că, la cererea Moscovei, el se luptă pentru ridicarea sancțiunilor impuse surorii lui Alișer Usmanov, un miliardar rus apropiat Kremlinului. Sora acestuia, Gulnahor Ismailova, a fost scoasă de pe lista persoanelor sancționate în martie trecut, împreună cu alți câțiva ruși susținuți de Ungaria.

Szijjártó poate fi auzit spunând: "Vom face tot ce putem ca să o scoatem de pe listă". "Sunt mereu la dispoziția dvs.", îi spune el lui Lavrov înainte de a închide.

Szijjártó nu a contestat autenticitatea înregistrării, afirmând doar că ea este o dovadă a amestecului străinătății în alegerile din Ungaria, deși el nu a precizat și ce serviciu de informații i-a înregistrat convorbirea.

Cu ocazia unui miting electoral de la Pecel, o localitate de lângă Budapesta, Orbán le-a spus suporterilor că opoziția este "sprijinită de Zelenski, sprijinită de Bruxelles”, iar asta "va distruge Ungaria”.

La un alt miting electoral, desfășurat la Keszthely, un oraș din vestul țării, Péter Magyar, liderul opoziției, le-a reamintit susținătorilor că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la revolta din 1956, pe care trupele rusești au înăbușit-o.

Alegerile vor decide dacă "noi vom putea în sfârșit să trăim într-o țară cu adevărat suverană, cu adevărat liberă, cu adevărat independentă și cu adevărat europeană”, a spus el, "iar rezultatul nu va depinde de Teheran, de Bruxelles sau de Ucraina, ci va depinde numai de voi”.

Mesajul îl reia pe cel al multor patrioți unguri, dar, potrivit afirmațiilor lui Péter Buda, fost ofițer superior de securitate, "evidenta colaborare” dintre guvernul lui Orbán și Rusia a făcut ca alegerile să se arate neobișnuit de vulnerabile în fața ‘poveștilor’ spuse de ruși.

El a adăugat că, "din nefericire, dezinformarea rușilor servește interesele actualului partid de guvernare”.

Acest lucru a fost demonstrat în luna martie, când autoritățile au reținut două vehicule aparținând unei bănci ucrainene, care traversau Ungaria – dovadă a disputelor dintre cele două țări.

Ucraina a declarat că vehiculele, aparținând unei bănci de stat ucrainene, se aflau într-o misiune de rutină în vederea colectării unor fonduri din partea unei bănci austriece de stat.

Dar incidentul a întețit propaganda anti-ucraineană promovată de presa controlată de Fidesz, ea susținând că vehiculele ar fi transportat fonduri destinate partidului Tisza, partidul de opoziție condus de Magyar.

Un tabloid online ungar a susținut că în imagini ar fi apărut polițiști unguri care percheziționau cele două mașini, încărcate până în tavan cu lingouri de aur și cu bani-gheață.

Numai că exista și un detaliu curios: pe mânecile uniformei polițiștilor, înscrisurile erau cu litere chirilice – o scriere care nu este folosită în Ungaria, ci în Rusia, ceea ce demonstra că imaginile erau niște falsuri generate prin inteligență artificială.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA