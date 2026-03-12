Orban știe că actuala bază electorată nu e suficientă pentru a câștiga, greu de întors situația

Este absolut improbabil ca în următoarea lună să se întâmple ceva care să schimbe cursa dintre FIDESZ și Partidul Tisza, a declarat pentru Népszava directorul general al Institului de sondare a opiniei publice Medián, Endre Hann.

Potrivit lui Dániel Róna, care conduce Centrul de Cercetare 21, jocul nu s-a terminat încă.

Cu o lună înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, atât Partidul Tisza, cât și FIDESZ s-au consolidat, rezultă din datele Centrului de Cercetare 21. La nivelul întregii populații, Partidul Tisza conduce cu 38% dintre opțiuni, FIDESZ cu 30%, iar în rândul alegătorilor de partid, scorul este de 51:41 în favoarea partidului lui Péter Magyar. Deși sprijinul pentru FIDESZ nu a mai fost atât de mare din octombrie 2024, în rândul alegătorilor care vor merge la urne cu certitudine este în urmă cu 14% față de Partidul Tisza.

"Aș prefera să iau drept bază zece procente, aceasta ar putea fi adevărata diferență", a declarat Dániel Róna pentru ziarul Népszava, menționând: "Numărul de votanți siguri de partid este mult mai mic decât numărul de votanți efectivi, ceea ce constă din cei care promit să participe la scrutin 100%, dar aceasta nu arată intențiile lor reale nici măcar cu o lună înainte de alegeri.

La întrebarea, dacă FIDESZ poate recupera diferența de 10%, analistul a spus: pentru FIDESZ este suficent dacă recuperează 7% din diferență. Dacă Tisza câștigă alegerile, să zicem, cu doar trei sau patru procente, și aceasta ar putea duce la formarea guvernului de FIDESZ.

Potrivit lui Dániel Róna, ușoara consolidare a FIDESZ se datorează în principal alegătorilor indeciși sau fără partid și, într-o măsură mai mică, alegătorilor Mișcării Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom). În schimb, directorul Centrului de Cercetare 21, nu vede o legătură clară cu actuala campanie anti-ucraineană a Guvernului Orbán. Mai degrabă îmbunătățirea sentimentului economic și sprijinul financiar alocat în februarie și-au atins, probabil, scopul.

Analistul principal de la Institutul Iránytű, Szabolcs Pék, vede situația diferit. "Ceea ce vedem acum este activarea taberei FIDESZ", a spus, adăugând: propriile lor cercetări arată că dezamăgirea alegătorilor partidelor de guvernământ s-a inversat. Prezența la vot a susținătorilor FIDESZ a crescut de la intervalul anterior de 80% la aproximativ 90%. Szabolcs Pék atribuie acestă situație în principal disputei legate de conducta de petrol cu ​​Ucraina și campaniei împotriva lui Volodimir Zelenski. Dar a adăugat: în zadar "se închide foarfeca".

Partidul Tisza are în continuare - dacă cifrele Centrului de Cercetare 21 sunt corecte - cu 600.000 de alegători mai mulți decât FIDESZ la nivelul întregii populații. Va fi foarte dificil pentru Viktor Orbán să inverseze această situație în cele 30 de zile rămase.

La sondajul de opinie publică realizat de Centrul de Cercetare 21 a reacționat, miercuri, și politologul Gábor Török. În postarea sa de pe Facebook, el a scris, printre altele: "Acum patru ani, cercetătorii au descoperit că aproape 20% dintre alegători și-au luat o decizie în ultima lună. (...) 20% nu este, desigur, un număr mic, poate totuși schimba semnificativ proporțiile, mai ales într-o cursă strânsă. Nu știm care este situația acum, dar în sondajele de opinie care abia s-au schimbat de aproape un an, doar cu o imaginație serioasă se poate vedea posibilitatea unei schimbări majore".Potrivit lui Dániel Róna, inde

cișii nu vor vota toți pentru un singur candidat și, de fapt, mulți dintre ei vor prefera să rămână acasă în cele din urmă. "Cei care participă la alegeri, însă, se așteaptă să fie împărțiți între cele două partide majore", a spus, răspunzând la întrebarea, dacă atât de mulți alegători indeciși ar putea rearanja echilibrul puterii.

Analistul consideră că Viktor Orbán știe exact că actuala sa tabără probabil nu este suficientă pentru a câștiga, motiv pentru care a anunțat că va pleca într-un tur public, stradal, prin țară, începând de săptămâna viitoare. "Trebuie să facă tot posibilul să atragă nu doar alegătorii FIDESZ, de aceea FIDESZ își asumă chiar și riscul minim de a pierde controlul", a spus Dániel Róna.

"Nu mă aștept la o întorsătură semnificativă a evenimentelor. Este absolut puțin probabil să se întâmple ceva în următoarea lună care să schimbe cursa partidelor", a declarat directorul general al Insitutului Medián, Endre Hann, pentru Népszava despre ultimele sondaje de opinie, care vede o șansă moderată ca Viktor Orbán să reușească să atragă mulți alegători indeciși în următoarele 30 de zile. Directorul general a mai spus: În propriul lor sondaj recent efectuat, atât în ​​rândul indecișilor, cât și în rândul celor care nu și-au dezvăluit simpatiile de partid, majoritatea covârșitoare a fost în favoarea unei schimbări de guvern. FIDESZ are o rezervă mai mică decât Partidul Tisza.

De altfel, miercuri au fost publicate datele noi ale Institutului Medián și de săptămânalul economic HVG, care arată că Partidul Tisza se consolidează aproape independent de Péter Magyar, împins înainte de propriul avânt.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA