Orice antreprenor va putea crea o companie online în termen de 48 de ore, de oriunde din UE

Antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o companie EU Inc. în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social, potrivit propunerii prezentate miercuri de CE.

EU Inc. reprezintă un nou set unic de norme corporative, care constituie piatra de temelie și punctul de plecare pentru al 28-lea regim al UE.

EU Inc. va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor în întreaga UE, stimulându-le să rămână în Europa și încurajându-i pe cei care au căutat altădată în altă parte să se întoarcă.

Având în vedere importanța sa esențială pentru prosperitatea UE, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord cu privire la propunerea privind EU Inc. până la sfârșitul anului 2026.

"În prezent, antreprenorii europeni care doresc să se extindă se confruntă cu 27 de sisteme juridice și cu peste 60 de forme de societăți naționale. Cu EU Inc., facilităm în mod drastic demararea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Europă. Orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online. Acest pas crucial este doar începutul. Obiectivul nostru este clar: o Europă – o piață – până în 2028",

a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Printre principalele caracteristici ale UE se numără:

- Antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o companie EU Inc. în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

- Proceduri mai simple: societățile din UE Inc. vor trebui să transmită informațiile privind societățile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care să conecteze registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o a doua etapă, Comisia va institui un nou registru central al UE. Companiile EU Inc. vor obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente.

- Operațiuni complet digitale: Procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii.

- Sprijinirea fondatorilor să repornească mai rapid și mai ieftin: societățile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Întreprinderile nou-înființate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar.

- Condiții mai bune pentru atragerea investițiilor: Propunerea de astăzi va elimina formalitățile cu prezență fizică, va oferi proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare și va simplifica transferul de acțiuni. Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăților din UE Inc. acces la bursă.

- Mijloace mai bune de atragere a talentelor: întreprinderile din UE Inc. vor putea elabora planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută. Acesta este un factor crucial în asigurarea atractivității, în special pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare.

- Accesul deplin la piața unică: întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale.

- Garanții solide împotriva abuzurilor: legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată de propunere. Acestea se vor aplica societății EU Inc. în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc., inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea.

- Flexibilitatea acțiunilor: societățile din UE Inc. vor avea flexibilitatea de a crea diferite clase de acțiuni cu drepturi economice sau de vot diferite. Acest lucru poate, de exemplu, să-i ajute pe fondatori să-și protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile.

Comunicarea propune digitalizarea maximă a interacțiunilor dintre întreprinderi și autoritățile publice, de exemplu cu portofelul european pentru întreprinderi.

Comunicarea invită, de asemenea, statele membre să ia în considerare înființarea unor camere judiciare sau instanțe specializate care să aibă autoritatea de a soluționa litigiile privind dreptul societăților comerciale al UE Inc., permițând o aplicare eficace, eficientă și uniformă a normelor UE Inc.

Comisia va analiza în continuare posibilitatea de a permite telemunca transfrontalieră în proporție de 100 % pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere inovatoare din întreaga Uniune, prin intermediul viitorului pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

