Europa continuă o politică energetică concepută pentru o lume care nu mai există; tranziția nu poate consta în stabilirea unor dogme, trebuie să deschidă opțiuni.

Europa pare astăzi înconjurată de o centură de instabilitate care se întinde de la Sahel până la Arctica. Două războaie cu implicații sistemice pentru continent - Ucraina și Orientul Mijlociu - demonstrează prăbușirea ordinii internaționale care a stat la baza globalizării. Această prăbușire dezvăluie epuizarea cadrului strategic pe care a fost construită prosperitatea europeană, comentează publicația spaniolă El Mundo.

Prin urmare, nu este vorba despre conflicte regionale. Este vorba despre prăbușirea fundamentelor geopolitice ale cadrului nostru multilateral: stabilitate relativă, interdependență funcțională și energie accesibilă. Toate acestea sub umbrela securității SUA ca garanție supremă, extinzându-se la majoritatea bunurilor publice globale, de la spațiul cosmic până la libertatea mărilor. Astăzi, Washingtonul își redefinește prioritățile, iar Europa trebuie să se afirme într-o lume dură, extrem de competitivă, caracterizată de incertitudine.

Puține sectoare reflectă această transformare mai bine decât energia; utilizarea sa ca armă a avut un debut dramatic odată cu sângeroasa invadare a Ucrainei de către Putin în februarie 2022. Escaladarea bombardamentelor împotriva infrastructurii cruciale pentru piața GNL duce conflictele din Orientul Mijlociu într-o fază nouă și extrem de periculoasă, care menține rețeaua energetică globală în alertă, dincolo de criza deja existentă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Această strâmtoare este una dintre principalele artere ale comerțului internațional. Prin acest coridor, pe lângă țiței și gaze naturale lichefiate, trec îngrășăminte, substanțe chimice și componente industriale esențiale pentru funcționarea economiei globale. Acestea fiind spuse, atenția imediată - și nu fără motiv - a fost pusă pe perturbările energetice, evidențiind vulnerabilitatea structurală a Europei într-un mediu geopolitic din ce în ce mai ostil. Astfel, problema energetică nu este nici tehnică, nici sectorială. Este strategică. Aceste tulburări demonstrează că securitatea în acest domeniu este direct legată de geopolitică. Și acest lucru ne obligă să reexaminăm unele dintre axiomele pe care Europa și-a construit actualul cadru de reglementare.

Pactul Verde European, lansat în 2019, a vizat decarbonizarea, modernizarea industrială și poziția de lider european în domeniul reglementării, considerând securitatea aprovizionării (atât în ​​ceea ce privește disponibilitatea, cât și accesibilitatea) ca fiind de la sine înțeleasă și concentrându-se exclusiv pe al treilea punct al trilemei - sustenabilitatea - prin obiective riguroase și obligatorii. În plus, conținutul său ideologic a împiedicat planul încă de la început, decuplând lupta împotriva gazelor cu efect de seră și încorporând o evaluare negativă și discriminatorie a anumitor tehnologii. În ciuda acestei părtiniri, circumstanțele actuale indică faptul că nevoia de tranziție nu s-a schimbat. Ceea ce s-a schimbat radical este contextul - și, prin urmare, modul în care aceasta trebuie implementată.

De cel puțin patru ani suntem martori la semne incontestabile de schimbare. Războiul din Ucraina, fragmentarea geoeconomică și conflictul din Orientul Mijlociu au revitalizat nucleul puterii, impulsionate de preocupări legate de securitatea economică, competitivitatea industrială, rezistența logistică și capacitatea de acțiune.

Între timp, Bruxelles-ul continuă să avanseze cu un proiect conceput pentru o lume care a dispărut, făcând doar ajustări minime: un moratoriu la intrarea sa în vigoare aici, o mică modificare acolo. Cu alte cuvinte, o "simplificare" zgârcită și tardivă, cu utilizarea omniprezentă a termenului "flexibilitate", când. de fapt, este nevoie de o revizuire fundamentală a principiilor fundamentale.

Aceasta este adevărata deficiență europeană: nu în ceea ce privește ambiția climatică, ci în adaptarea strategică. Prin urmare, există semne clare că această realitate începe să prindă rădăcini în structura Uniunii Europene.

Cazul energiei nucleare este emblematic. Ani de zile a fost o tehnologie tabu în discursul dominant al tranziției energetice. Includerea sa în taxonomia europeană s-a produs pe ușa din spate, timid și contradictoriu. Cu toate acestea, pe 10 martie, la Summitul Energiei Nucleare de la Paris, Ursula von der Leyen a recunoscut că a fost "o eroare strategică" să diminueze importanța unei surse pe care a descris-o ca fiind "fiabilă, accesibilă și cu emisii reduse".

Ceva similar se întâmplă și în sectorul auto. Europa a trasat un curs de reglementare care duce efectiv la dispariția motorului cu ardere internă, ca și cum tranziția ar putea fi dictată de prioritizarea electrificării în detrimentul excluderii altor tehnologii. Dar nu întreaga economie poate fi electrificată. Nici nu se poate decarboniza cu aceeași viteză. Nici cu aceleași soluții. Prioritizarea electrificării în domeniul mobilității ignoră un fapt fundamental: economia energetică este și una a moleculelor. Combustibilii lichizi și gazoși sunt și vor continua să fie necesari. Problema nu este de a-i elimina brusc, ci de a le ghida evoluția către molecule mai curate, fără a prejudeca tehnologiile sau a închide prematur căile. Puterea Europei în domeniul auto, know-how- ul său și milioane de locuri de muncă sunt în joc.

Tranziția nu poate consta în stabilirea unor dogme. Dimpotrivă, trebuie să formuleze opțiuni. Această dezbatere este la fel de industrială. De aceea, cererea de pragmatism începe să se răspândească: neutralitate tehnologică, competitivitate și diversificare. Dar, în același timp, apare un alt risc.

Tranziția așa cum am conceput-o nu evită dependențele; le reconfigurează. Reducerea importurilor de hidrocarburi nu garantează o autonomie mai mare dacă acestea sunt înlocuite de noi constrângeri asupra mineralelor critice, bateriilor sau tehnologiilor concentrate în China. Este vorba de stabilirea unor obiective și formule intermediare care să consolideze poziția europeană. O tranziție care reduce emisiile, dar crește vulnerabilitățile, ar putea fi un succes climatic, dar ar implica o eroare geopolitică gravă.

Aceste inconsecvențe creează tensiuni în interiorul Uniunii. Recenta reuniune a Consiliului Energiei din 16 martie ilustrează acest lucru. Ministrul suedez al Energiei a condamnat vehement reglementările europene, pe fondul criticilor deschise la adresa modelului energetic german - cu eliminarea treptată a energiei nucleare și dependența puternică de surse intermitente: "Este pur și simplu inacceptabil ca țările care au deschis calea [către un mix energetic sustenabil] să fie acum, în cele din urmă, sever penalizate pentru acest lucru".

Orice politică europeană comună progresează atâta timp cât beneficiile sunt distribuite sau justificarea sacrificiilor este înțeleasă. Atunci când unii percep poveri disproporționate, apar cele mai fundamentale interese naționale. Iar Spania, în ciuda unui mix lăudat pentru rezistența pe care o demonstrează în această perioadă de incertitudine, nu este imună la această controversă. Calendarul de eliminare treptată a energiei nucleare și interconexiunile de-a lungul Pirineilor ridică întrebări similare despre cum să se combine tranziția, securitatea aprovizionării și competitivitatea.

De aceea, problema energetică nu poate fi abordată ca o simplă ajustare tactică la Pactul Verde American. Aceasta necesită integrarea deplină a dimensiunii geopolitice. Decarbonizarea rămâne angajamentul. Dar la fel de importante sunt și păstrarea rezilienței industriale, evitarea dependențelor critice și consolidarea capacității de acțiune a Europei. Deoarece în lumea emergentă, energia nu este doar o variabilă economică, ci și o condiție pentru securitate, prosperitate și autonomie strategică. Uniunea nu își poate permite o tranziție exemplară pe hârtie, dar debilitantă în practică.Aceasta este adevărata problemă energetică europeană.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA