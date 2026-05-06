Parada lui Putin, sub semnul fricii: internet oprit și zboruri suspendate

Moscova va "sărbători" Ziua Victoriei din 9 mai cu internetul oprit, bancomate nefuncționale și aeroporturi închise - totul, de dragul "securității" paradei și al organizatorului acesteia, dictatorul Vladimir Putin, scrie RBC Ucraina.

La parada din acest an, pentru prima dată, nu va fi prezentă tehnică militară, lucru pe care, se pare, Putin nu și-l mai poate permite. La eveniment, vor participa câțiva lideri străini, însă majoritatea provin din entități nerecunoscute sau din spațiul post-sovietic.

Până acum, și-au confirmat participarea liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, președintele kazah, Kassîm-Jomart Tokaev, președintele Kîrgîzstanului, Sadîr Japarov; liderii entităților nerecunoscute Abhazia și Osetia de Sud, Badra Gunba și Alan Gagloev și liderul partidului de guvernământ din Republica Srpska (Bosnia și Herțegovina), Milorad Dodik.

Premierul Slovaciei, Robert Fico de asemenea va fi la Moscova pe 9 mai și se va întâlni cu Vladimir Putin, dar nu intenționează să participe la paradă. Operatorii de telefonie mobilă au trimis mesaje locuitorilor Moscovei, avertizând că, între 5 și 9 mai, pot apărea probleme în funcționarea internetului mobil și a SMS-urilor.

"În scopul asigurării măsurilor de securitate la Moscova, sunt posibile restricții temporare în funcționarea internetului mobil și a SMS-urilor în perioada pregătirii și desfășurării evenimentelor festive din 5 până în 9 mai" - se arată în notificările operatorilor.

Cele mai severe restricții sunt așteptate pe 5, 7 și 9 mai, când vor fi oprite întregul internet mobil, trimiterea SMS-urilor și chiar și "listele albe" - site-uri de obicei accesibile chiar și în Rusia.

Restricțiile vor afecta nu doar centrul, ci întreaga Moscovă. Operatorii recomandă utilizarea Wi-Fi și a apelurilor vocale prin VoLTE. De asemenea, nu vor funcționa serviciile de taxi și alte servicii unde plata se face fără numerar. Multe bancomate din Moscova sunt conectate la rețea prin internet mobil, nu prin cablu, astfel că deja se înregistrează defecțiuni.

În spațiul online, apar temeri privind o posibilă lipsă de numerar. Toate aeroporturile din Moscova și-au suspendat activitatea - nu au loc nici aterizări, nici decolări. În perioada "sărbătorii" de 9 mai, Kremlinul va fi complet închis - turiștii și vizitatorii nu vor avea acces. Pregătirile pentru ziua respectivă sunt deja în desfășurare: conducerea militară rusă retrage unii dintre cei mai experimentați soldați din zona Kostiantinivka pentru a-i prezenta la parada din 9 mai de la Moscova.

Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat recent că dronele ucrainene ar putea survola parada de 9 mai din capitala rusă. "Rusia a anunțat o paradă de 9 mai, dar, la această paradă, nu va exista tehnică militară.

Ar fi pentru prima dată, dacă se confirmă, după foarte mulți ani, când nu își pot permite prezența armamentului la paradă" - a declarat președintele ucrainean. Zelenski nu a exclus posibilitatea ca dronele ucrainene să își facă prezența la parada de la Moscova.

Potrivit RBC-Ucraina, încă de la începutul lunii martie, serviciile de informații ale unei țări din UE au observat o creștere a paranoiei la Kremlin: Putin se teme de scurgeri de informații, conspirații și atacuri cu drone chiar din partea propriilor elite. În spatele întreruperilor masive de internet din Moscova, s-ar afla Serviciul Federal de Protecție, nu FSB, așa cum se credea anterior.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA