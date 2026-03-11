Parlamentul European cere accelerarea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina

Eurodeputații afirmă, într-un raport adoptat miercuri în plenul de la Strasbourg că extinderea este un răspuns strategic la evoluția realității geopolitice și o investiție vitală în securitatea și stabilitatea Uniunii Europene.

Extinderea consolidează securitatea UE și previne destabilizarea zonelor geopolitice gri

Progresele trebuie să rămână bazate pe merite, bazate pe valori și condiționate de reforme

Costul neextinderii ar depăși costul absorbției de noi membri

Este necesară utilizarea într-o mai mare măsură a votului cu majoritate calificată în domenii relevante pentru procesul de aderare

PE felicită Republica Moldova pentru progresele realizate pe calea aderării la UE

Costul neextinderii ar depăși costul aderării noilor membri la UE, riscând crearea unor zone geopolitice gri vulnerabile la influențe străine răuvoitoare, susține Parlamentul European.

Raportul ia act de faptul că Muntenegru și Albania au stabilit deja obiective ambițioase pentru încheierea negocierilor lor de aderare până la sfârșitul anului 2026 și, respectiv, 2027. UE ar trebui să încurajeze aceste țări atunci când ambiția lor este însoțită de reforme concrete, deputații solicitând Consiliului să recunoască acest impuls și să elimine orice obstacole din partea UE.

Eurodeputații doresc, de asemenea, deschiderea rapidă a capitolelor de negociere cu Ucraina și Republica Moldova.

"Extinderea UE trebuie să meargă mână în mână cu reformele interne menite să protejeze funcționarea UE și să îmbunătățească procesele decizionale, inclusiv utilizarea pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată. UE trebuie să finalizeze aceste reforme până în momentul în care țările candidate cele mai avansate îndeplinesc criteriile de aderare și sunt pregătite pentru aderarea la UE", a declarat raportorul leton Petras Auštrevičius (Renew).



Aderarea trebuie să rămână bazată pe merite și reversibilă

Reafirmând că aderarea trebuie să rămână bazată pe merite și reversibilă și că nicio țară nu ar trebui tratată ca parte a unui pachet, deputații subliniază că nu pot exista scurtături în ceea ce privește valorile și principiile fundamentale ale UE, potrivit unui comunicat PE.

Statul de drept, reformele democratice, libertatea mass-mediei, drepturile minorităților, independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției trebuie să rămână în prim-planul procesului de extindere, alături de sprijinul susținut pentru societatea civilă.

Progresele înregistrate de Republica Moldova

Eurodeputații subliniază, din nou, că viitorul Balcanilor de Vest, al Ucrainei și al Republicii Moldova se află în UE, în conformitate cu aspirațiile popoarelor lor. Aceștia felicită Republica Moldova pentru că a avansat mult pe calea aderării la UE și a finalizat cu succes procesul de examinare analitică, în ciuda amenințărilor hibride neîntrerupte.

Raportul menționează, de asemenea, importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea și prosperitatea întregului continent european și subliniază că este nevoie să se îmbunătățească conectivitatea dintre Ucraina, Republica Moldova, România, Bulgaria și Turcia în domeniile transporturilor, energiei și infrastructurii digitale, pentru a consolida reziliența regională, a diversifica lanțurile de aprovizionare și a asigura rute comerciale alternative.

"Doar cu Moldova și Ucraina stabile și ancorate în parcursul european putem garanta siguranța #FlanculuiEstic al UE pe termen lung", a scris pe Facebook eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.







