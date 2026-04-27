Parlamentul European îi ridică imunitatea Dianei Șoșoacă

Plenul Parlamentului European a votat marți la Strasbourg pentru a-i ridica imunitatea Dianei Șoșoacă. În urma acestui vot, eurodeputata poate fi judecată în România.

Eurodeputații au aprobat ridicarea imunității pentru mai multe presupuse infracțiuni. Totodată, ei au votat și respingerea ridicării imunității pentru punctul ”I”, care se referă la declarațiile Dianei Șoșoacă din plenul PE.

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a avizat favorabil joia trecută (17 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere), raportul privind ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă.

Cererea de ridicare a imunității a fost transmisă anul trecut de Parchetul General.

Raportul Comisiei JURI întocmit de eurodeputatul Dominik Tarczynski (Grupul Conservatorii și Reformiștii Europeni - ECR) solicită ridicarea imunității parlamentare a lui Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție.

Este vorba de o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), care a reclamat faptul că Diana Șoșoacă a declarat anul trecut în plenul Parlamentului European că ar trebui dezvoltate strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceaușescu.



