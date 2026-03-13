Partidul lui Merz, pe primul loc în landul Hessa - rezultate parțiale

14:59 actualizat: 14:59
ID 27215490 © Robwilson39 | Dreamstime.com
CDU, partidul cancelarului german Friedrich Merz, rămâne cel mai puternic partid la nivel local în Hessa, land în care se află centrul financiar al Germaniei și al Europei - Frankfurt.

Cele două partide aflate în coaliția de guvernare din Germania, CDU de centru-dreapta și SPD de centru-stânga, rămân cele mai puternice forțe după alegerile municipale de duminică din Hessa.

Extrema dreaptă AfD a înregistrat rezultate mai slabe decât se aștepta, ocupând locul trei, arată rezultatele parțiale.

29,7% dintre alegători i-au votat pe creștin-democrați, o creștere de 1,2 puncte procentuale față de alegerile locale din 2021. SPD s-a clasat pe locul al doilea cu 20,2% (scădere cu 3,8%), urmat de AfD cu 15,9% din voturi (o creștere de 9,0%). Verzii s-au clasat pe locul patru cu 14,4% (scădere cu 4,0%), în timp ce Partidul Stânga a ajuns la 5,8% (o creștere de 1,8%). Liberalii (FDP) au obținut doar 3,7% (scădere cu 3,0%).

