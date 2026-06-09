PE și Consiliul ajung la un acord pentru a consolida capacitatea de apărare a Europei

Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au convenit miercuri asupra unor propuneri de accelerare a investițiilor în apărare și de îmbunătățire a capacității de reacție a UE la provocările de securitate.

Pachetul de propuneri legislative, care face parte din așa-numitele măsuri de simplificare ale UE „Omnibus V”, are ca scop accelerarea aprobării autorizațiilor pentru proiecte legate de apărare și exportul de echipamente de apărare între țările UE.

De asemenea, acesta urmărește simplificarea procedurilor de achiziții publice în domeniul securității și apărării și a cooperării UE privind contractele de apărare, asigurarea faptului că reglementările UE privind substanțele chimice reflectă în mod adecvat cerințele de apărare și simplificarea implementării Fondului european de apărare (FED).

Propunerile sunt concepute pentru a sprijini investiții în apărare de până la 800 de miliarde de euro în următorii patru ani, în cadrul inițiativei ReArm Europe Plan/Readisability 2030, permițând statelor membre și industriei de apărare să răspundă mai bine provocărilor tot mai mari în materie de securitate, potrivit unui comunicat al PE.

Pentru accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiecte de apărare, cum ar fi construirea de noi fabrici sau extinderea instalațiilor existente, colegislatorii au convenit asupra unei perioade implicite la nivelul UE pentru deciziile de autorizare de 42 de zile lucrătoare (de la confirmarea primirii unei cereri completate).

Acordul prevede însă că autoritățile naționale pot prelungi, de la caz la caz, termenul limită de maximum două ori, cu până la 60 de zile, în circumstanțe excepționale, de exemplu, pentru proiecte complexe sau în cazul în care există riscuri pentru mediu sau pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și este necesar timp suplimentar pentru rezolvarea acestora. În astfel de cazuri, durata totală a procesului de acordare a autorizațiilor nu va depăși 102 zile lucrătoare.

Ambele instituții au recunoscut urgența creșterii decisive a capacității de apărare a Europei până în 2030, a consolidării bazei tehnologice și industriale de apărare europene, a sprijinirii IMM-urilor, a eliminării blocajelor în materie de achiziții publice și a asigurării unei piețe UE funcționale pentru produsele de apărare - inclusiv accesul intra-UE la lanțurile de aprovizionare în domeniul apărării.

