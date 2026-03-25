Pedro Sanchez: Acest conflict este mai rău decât cel din Irak

Trump spune că Iranul vrea un acord, dar între timp Pentagonul trimite 3.000 de parașutiști în regiune.

SUA solicită un armistițiu de o lună pentru un acord în 15 puncte, care include Strâmtoarea Ormuz și arme nucleare, dar Teheranul îl ironizează pe Trump: "Sunteți atât de încurcați încât negociați cu voi înșivă", notează La Repubblica.

Prim-ministrul spaniol Sánchez îl atacă pe Trump: "Războiul este o greșeală uriașă, mai grav decât cel din Irak".

În Iran "nu ne confruntăm cu același scenariu ca războiul din Irak, ci cu ceva mult mai rău, cu un posibil impact mult mai amplu și mai profund", a declarat premierul spaniol, Pedro Sánchez, într-o prezentare la Congresul Deputaților privind poziția guvernului față de războiul din Iran.

Teheranul, a remarcat Sánchez, "este o țară cu o populație de două ori mai mare decât cea a Irakului și de cinci ori mai mare decât ponderea economică în economia globală. Are mai mulți soldați obișnuiți decât Germania, Franța și Italia la un loc și tehnologii extrem de avansate", care îi permit să "controleze Strâmtoarea Ormuz". "Iranul este o putere militară și se pregătește pentru un război ca acesta de 40 de ani", a declarat liderul socialist.

"Casa Albă a declarat că a atacat Iranul pentru că mai avea două săptămâni distanță de a avea arme nucleare, dar mai mulți oficiali americani de rang înalt au declarat că țara nu avea un program structurat pentru producerea de arme nucleare și că Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Occident", a afirmat premierul spaniol, Pedro Sanchez, într-o conferință de presă adresată Congresului privind poziția guvernului spaniol față de războiul din Iran.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a ridiculizat încercările SUA de a ajunge la un acord de încetare a focului. Știrea a fost relatată de presa internațională. "Autoproclamata superputere globală ar fi ieșit deja din această încurcătură, dacă ar fi putut. Nu deghizați înfrângerea voastră sub forma unui acord. Era promisiunilor deșarte s-a încheiat. Conflictele voastre interne au ajuns în punctul în care negociați cu voi înșivă. Primul și ultimul nostru cuvânt a fost același încă din prima zi și așa va rămâne: cineva ca noi nu va face niciodată compromisuri cu cineva ca voi. Nici acum, nici niciodată".

Surse din Golf au declarat pentru Telegraph că iranienii nu vor să se întâlnească cu Steve Witkoff și Jared Kushner, acuzându-i de "trădare" în urma atacurilor militare care au lovit Teheranul la doar câteva ore după discuțiile din februarie. "Nu vor să colaboreze cu Kushner și Witkoff pentru că i-au înjunghiat pe la spate", a declarat o sursă din Golf.

J.D. Vance, vicepreședintele care a rămas în mare parte tăcut în timpul conflictului, este acum considerat negociator principal, dacă discuțiile se reiau la Islamabad, săptămâna aceasta. "Vance este preferat", a spus o sursă din Golf despre iranieni.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) a declarat că este pregătit să implementeze o nouă eliberare de petrol, "dacă și când va fi necesar", în a 26-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, care a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului. Declarațiile lui Fatih Birol au venit ca răspuns la solicitarea prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, de "a se pregăti să implementeze" o astfel de operațiune coordonată în timpul întâlnirii lor de la Tokyo. "Încă avem o cantitate semnificativă de petrol în rezervele noastre", a spus Birol. "Optzeci la sută din rezervele noastre sunt încă acolo. Aceste 400 de milioane de barili reprezintă doar 20% din stocurile noastre", a adăugat șeful AIE.

"Dacă și când va fi necesar, suntem pregătiți, dar sper sincer că nu va fi. Lumea se confruntă cu o amenințare serioasă la adresa securității energetice, dar AIE este pregătită să își joace rolul esențial de garant al securității energetice globale", a asigurat Birol. AIE a anunțat la începutul acestei luni că țările sale membre vor elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele lor pentru a atenua impactul războiului din Orientul Mijlociu, cea mai mare operațiune întreprinsă vreodată de instituție.Iranul a primit o propunere în 15 puncte din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un armistițiu în război.

Doi oficiali pakistanezi, care au vorbit sub anonimat cu Associated Press, au descris propunerea în termeni generali ca implicând ridicarea sancțiunilor, cooperarea nucleară civilă, o reducere a programului nuclear al Iranului, monitorizare de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, limite pentru rachete și accesul navelor maritime prin Strâmtoarea Ormuz. Iranul a insistat că nu este angajat în negocieri cu Statele Unite, iar un purtător de cuvânt militar a ridiculizat eforturile diplomatice americane.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA