Ponderea SUA în Europa: 40 de baze și 60% din cheltuielile NATO

NATO nu înseamnă Statele Unite, dar Statele Unite reprezintă cea mai mare parte a forței operaționale a NATO: acest mare paradox este punctul de plecare pentru înțelegerea prezenței SUA în Europa, scrie ANSA.

Privind cheltuielile militare totale ale Alianței, 60% (date din 2025) provin din Statele Unite (sau 980 de milioane de dolari), comparativ cu 657 de milioane de dolari din Europa și Canada (care împreună reprezintă restul de 40%). Totalul general: 1.637 de milioane de dolari, de departe cea mai mare valoare din lume.

Trupe și baze. Cifrele exacte variază în timp, însă, conform datelor din 2025, SUA mențin în Europa aproximativ 90.000 de soldați, desfășurați în peste 40 de baze, din Groenlanda până în Turcia. Cei mai mulți sunt concentrați în Europa Centrală, în special în Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit. Germania, în special, reprezintă inima rețelei americane din Lumea Veche, cu aproximativ 50.000 de soldați desfășurați în șapte structuri. Ramstein este considerată cea mai importantă bază aeriană americană din străinătate și este atât un centru logistic cheie, cât și un punct central pentru mai multe centre de comandă.

În Italia se află 13.000 de soldați, în Polonia 14.000, în Regatul Unit 10.000, în Spania 4.000 (baza navală de la Rota este foarte importantă), iar în România aproximativ 2.000 (baza de la Constanța se extinde rapid și o va depăși ca mărime pe cea de la Ramstein). În Europa, există nouă garnizoane ale Armatei Statelor Unite (USAG): cinci în Germania, una în Belgia, una în Italia, una în Polonia și două la Marea Neagră (România și Bulgaria). Franța, însă, nu găzduiește nicio bază și operează un sistem independent de descurajare nucleară.

Comandamente. Sediul EUCOM (Comandamentul European) este situat la Stuttgart, lângă Comandamentul Africii, și este condus de generalul Alexus Grynkewich, care este și Comandantul Suprem Aliat (SACEUR).Sediul Corpului Pușcașilor Marini și al Forțelor Speciale se află tot la Stuttgart. Între timp, Ramstein găzduiește Forțele Aeriene și Spațiale (precum și Comandamentul Aerian Aliat). Marina are sediul central la Napoli.

Multe dintre aceste baze sunt interoperabile cu NATO, ceea ce înseamnă că trupele americane colaborează cu statele aliate pentru a asigura coeziunea dintre procese, tehnologii, rețele informaționale și personal.

Umbrela Nucleară. Forțele americane gestionează și arsenalul nuclear al Europei. În primii ani ai Războiului Rece, Statele Unite au stabilit un program de partajare a armelor nucleare prin intermediul NATO și, în prezent, se crede că aproximativ o sută de bombe B16 - arme tactice mici - sunt stocate în Belgia, Italia, Olanda, Germania și Turcia. Cu toate acestea, nimeni nu poate folosi aceste arme fără autorizația SUA.

Scutul antirachetă. Apărarea împotriva amenințărilor aeriene, atât vechi, cât și noi, este asigurată de Sistemul Integrat de Apărare Aeriană și Antirachetă al NATO, cu sediul la Ramstein.

Dezvoltat continuu din anii 1950, acesta conectează în rețea toate capacitățile aliate: baterii de rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune (Iris-T, Samp-T, Patriot), senzori, sateliți, avioane de luptă și nave. SUA își mențin în Europa și sistemul avansat de apărare Aegis, atât în ​​versiunea sa navală - cu nave interceptoare - cât și în versiunea sa terestră, cu baze în România și Polonia.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA