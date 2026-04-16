„Posibile ținte militare”: Rusia publică adresele unor companii din Europa

Ministerul rus al Apărării a publicat adresele companiilor europene care produc drone pentru Ucraina, cele pe care vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, le-a numit potențiale ținte pentru armata rusă.

Ministerul rus al Apărării a publicat o listă de filiale ale companiilor ucrainene din Europa și firme străine care ar fi produs componente pentru drone „pentru atacuri pe teritoriul rus”. Ministerul a declarat că acest tip de acțiuni „trag din ce în ce mai mult în război țările europene”, potrivit Euronews.com.

Ministerul afirmă că, la sfârșitul lunii martie, liderii unor țări ale Uniunii Europene au decis să crească producția și furnizarea de drone către Ucraina pentru atacuri pe teritoriul rus și să extindă finanțarea companiilor situate în țări europene pentru producția de drone de atac și componente ale acestora.

„Considerăm că această decizie este un pas deliberat care duce la o escaladare bruscă a situației militare și politice pe întregul continent european și la transformarea lentă a acestor țări într-o bază strategică din spate pentru Ucraina”, a declarat ministerul rus într-un comunicat, subliniind că atacurile împotriva Rusiei folosind drone produse în Europa „duc la consecințe imprevizibile”.

„Cetățenii europeni ar trebui să înțeleagă clar nu numai adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității lor, ci să cunoască și adresele și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și ale celor «comune» care produc pe teritoriul lor drone și componente pentru Ucraina”, a declarat ministerul.

Lista publicată include 11 filiale ale unor presupuse „companii ucrainene producătoare de drone și componente”.

Printre acestea se numără companii despre care se presupune că au sediul în Mildenhall, Leicester și Londra, Regatul Unit; Stevring, Danemarca; München, Germania; Riga, Letonia; Vilnius, Lituania; Hengelo, Olanda; Melec și Tarnow, Polonia; și Praga, Republica Cehă.

În afara companiilor străine despre care se pare că produc drone și componente pentru acestea, sunt furnizate și datele de contact a 10 companii din Germania, Spania și Italia (una în Veneția: Cmd Avio, MVFY în Garbagnate Milanese, EPA Power în Omegna, Gilardoni în Mandello dell'Ario), precum și în Republica Cehă, Israel și Turcia.

„Vise plăcute, parteneri europeni!”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte Dmitri Medvedev a declarat, într-o postare pe platforma X, că lista „ar trebui percepută ca o listă de potențiale ținte pentru Forțele Armate Ruse”.

„Declarația Ministerului Apărării din Rusia trebuie înțeleasă foarte literal: lista cu adresa siturilor în care se produc drone și alte echipamente militare din Europa este un registru de potențiale ținte legitime pentru Forțele Armate Ruse”, a explicat Medvedev.„Felul în care va evolua va face ca posibilitatea unui atac să devină realitate”, a adăugat fostul președinte rus, luându-și rămas bun caustic: „Vise plăcute, parteneri europeni!”.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, țările europene au oferit Kievului un ajutor financiar și militar semnificativ, furnizând Forțelor Armate Ucrainene sisteme de armament și muniție.

În această săptămână, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat acorduri cu Germania și Norvegia pentru producția comună de drone. Miercuri, și prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a exprimat interesul pentru această cooperare.

„Sprijinirea Ucrainei nu este doar o datorie morală, ci și o necesitate strategică. În joc este securitatea Europei”, a declarat ea după o întâlnire cu Zelenski la Roma.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA