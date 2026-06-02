Premieră la Vatican: Papa Leon al XIV-lea numește o laică in funcția de "ministru"

Papa Leon al XIV-lea a numit marți pentru prima dată o femeie laică, María Montserrat Alvarado, la conducerea unui minister din Vatican, potrivit lalibre.be.

Născută în Mexic, actuala președintă a publicației catolice EWTN News își va prelua atribuțiile de "prefect al dicasterului pentru Comunicare" pe 1 noiembrie, a anunțat Vaticanul într-un comunicat.

María Montserrat Alvarado, care a studiat în Statele Unite, "este prima femeie care nu e cleric numită prefect al unui dicaster al Sfântului Scaun", conform comunicatului.

Prin această numire, Leon al XIV-lea "continuă procesul de reformă și reînnoire a Curiei Romane (guvernul Vaticanului) inițiat de Papa Francisc", predecesorul său, subliniază Vaticanul.

Dicasterul pentru Comunicare supraveghează serviciile media extinse ale Vaticanului, prin presa scrisă, radio și televiziune, care se adresează unui public global.

La începutul anului 2025, Papa Francisc a numit-o pentru prima dată pe sora Simona Brambilla să conducă un minister în Vatican, o premieră în istoria de două mii de ani a Bisericii Catolice.

Simona Brambilla a preluat Dicasterul pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, ministerul din cadrul Curiei (organul de conducere al Vaticanului) responsabil pentru ordinele și congregațiile religioase.

Iar sora Raffaella Petrini a preluat apoi, în martie 2025, funcția de șef al Guvernoratului Statului Cetății Vaticanului, care exercită puterea executivă a Sfântului Scaun sub autoritatea sa.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA