Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia

Premierul britanic Kier Starmer și-a anunțat luni demisia din funcție și a spus că, după ce va părăsi „cel mai important loc de muncă din țară”, va petrece mai mult timp cu „cel mai important loc de muncă”.

„Să fiu cel mai bun soț posibil pentru fantastica mea soție, Vic, care a fost o piatră alături de mine la bine și la rău”, spune el, luptându-se să-și stăpânească emoția momentului, potrivit BBC

„Și să fiu cel mai bun tată posibil pentru copiii mei frumoși, care sunt mândria și bucuria mea”, conchide el.

Keir Starmer a spus că va face tot ce poate pentru a asigura o predare ordonată a puterii și îi va oferi succesorului său întregul său sprijin.

Premierul demisionar a vorbit cu Regele luni dimineață pentru a-l informa despre decizia sa de a demisiona.

El a solicitat Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar cu nominalizările deschise pentru conducere pe 9 iulie și finalizate până la vacanța de vară.

Aceasta va însemna că un nou lider va fi numit înainte de revenirea parlamentului în septembrie.



Până atunci, el va rămâne în funcție de prim-ministru.

