Presa italiană: Ce se întâmplă dacă arabii din Golf ne taie investițiile

Suntem atât de concentrați pe Ormuz și pe aprovizionarea cu energie încât uităm că multe țări din Golful Persic au încetat de mult să mai fie „doar furnizori de gaze și petrol”.

Una dintre cele mai mari povești de succes din ultimii ani a fost diversificarea vocațiilor lor. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și alte țări au reușit să se doteze cu alte surse de venit în afara celor provenit din combustibilii fosili: începând cu energia regenerabilă, urmată de logistică, finanțe și imobiliare, inteligență artificială și centre de date. Și nu in ultimul rând, și-au amplificat rolul de investitori globali, potrivit Il Corriere della Sera.

Milanezii știu câte ceva, având în vedere prezența capitalului arab în noul cartier CityLife. Același lucru este valabil și pentru zgârie-norii de la Hudson Yards din Manhattan. Cât despre Bursa de Valori de pe Wall Street: acțiunile Big Tech și ale multor alte companii listate au cunoscut creșterea prezenței fondurilor suverane din Golf. Ce se va întâmpla acum, după război și furtuna geoeconomică din Ormuz?Înainte de a face orice predicții, este necesară o clarificare.

Țările arabe din Golf nu ar trebui tratate ca și cum ar fi o grămadă neclară. Cu atât mai puțin, o grămadă de moloz. Chiar și în privința consecințelor războiului, între ele există diferențe semnificative. Am avut recent confirmarea acestui lucru când am vorbit cu managerul (occidental) de top al unei multinaționale saudite care locuiește în Riad și care m-a asigurat că Arabia Saudită a suferit foarte puține atacuri din partea Iranului, poate pentru că și-a construit o apărare mai bună.

Singurul atac iraniană asupra unei conducte petroliere saudite a provocat daune minore, care au fost reparate în 24 de ore. Viața continuă ca de obicei. Acest lucru este valabil și pentru Dubai, Doha și așa mai departe (atât de mult încât locuitorii locali au comentat deseori ironic rapoartele știrile apocaliptice difuzate de mass-media din Statele Unite sau Europa). Emiratele Arabe Unite, Qatarul și Kuweitul însă, au suferit atacuri și daune mai mari. Drept urmare, Arabia Saudită, beneficiind de securitatea sa sporită a primit un milion de „refugiați” din Emirate.

Nu refugiați săraci, nu oameni ale căror case au fost distruse, ci manageri, antreprenori și profesioniști care se mută temporar în așteptarea calmării spiritelor. Primind cu brațele deschise acest aflux (parțial expatriați arabi, parțial occidentali), prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman beneficiază, în urma războiului, de capital uman nou, de înaltă calitate, și poate că unii dintre proaspeții refugiați vor decide să rămână permanent în Riad, sau în Jeddah.

Acestea fiind spuse, instabilitatea nu este nici plăcută, nici benefică pentru nimeni. Chiar înainte de război, Arabia Saudită, sub conducerea lui MBS, începuse deja să reducă anumite proiecte de investiții generoase. Megalopolisul viitorului, Neom, a fost redus la un proiect mai modest, mai realist. Același lucru este valabil și pentru anumite evenimente sportive mondiale majore pe care regatul saudit se pregătea să le găzduiască în anii următori. Acum, odată cu incertitudinea geopolitică privind viitorul Golfului și incertitudinea geoeconomică vizavi de tranzitarea strâmtorii Ormuz, climatul general a devenit tensionat.

Odată cu revenirea la normalitate, marii investitori din Golf vor trebui să își reevalueze prioritățile. Mai multă apărare, mai multă securitate. Reconstrucția infrastructurii și instalațiilor deteriorate. Proiectarea de noi rute pentru a canaliza exporturile de țiței și gaze în jurul unor blocaje precum Ormuz și Bab el-Mandeb. Prin urmare: mai puține investiții străine.

Mai devreme sau mai târziu, ne vom da seama de acest lucru. În Europa și Statele Unite, precum și în China, India și Africa, investițiile arabe vor trece printr-o cură de slăbire. Iar Europa riscă să fie penalizată mai mult decât alte părți ale lumii din motive geopolitice, deoarece în această criză, a strălucit prin absența sa și și-a confirmat irelevanța. În ceea ce privește fondurile, recomand lectura „Celălalt rol global al Golfului: Investitorul”. Iată un rezumat al raportului care a apărut cu acest titlu în The Wall Street Journal.

Înainte ca războiul cu Iranul să readucă Orientul Mijlociu în centrul tensiunilor geopolitice globale, regiunea Golfului reprezenta pentru economiile americană și occidentală o sursă gigantică de capital. Nu petrol, ci lichiditate. Nu doar energie, ci finanțe globale. Aceasta este cheia analizei: înțelegerea modului în care fondurile suverane de investiții ale țărilor din Golf au devenit actori centrali în fluxurile financiare internaționale majore și cum conflictul în curs riscă să modifice această dinamică. În ultimii ani, și în special în lunile imediat anterioare izbucnirii crizei din Iran, principalele fonduri suverane de investiții din Golf au investit sute de miliarde de dolari în tranzacții de mare anvergură. Acestea includ investiții în companii americane importante de tehnologie, finanțe, divertisment, sport și imobiliare globale. Câteva exemple emblematice în SUA: participarea la finanțarea OpenAI, achiziția de 55 de miliarde de dolari a Electronic Arts și tranzacțiile cu Warner Bros. Discovery. Acestea nu sunt incidente izolate, ci mai degrabă o strategie coerentă.

Forțele care explică această expansiune sunt două. Prima este boom-ul inteligenței artificiale din Statele Unite. Țările din Golf, dependente în mod tradițional de petrol, văd IA ca pe o oportunitate istorică de a-și diversifica economiile și de a se poziționa ca noi jucători tehnologici globali. Al doilea motiv este structural: fondurile lor suverane au devenit enorme. Create pentru a acumula rezerve în contextul scăderii veniturilor din petrol, acestea gestionează acum active atât de vaste încât trebuie să găsească în permanență noi oportunități de investiții.

Rezultatul este o prezență tot mai mare a Golfului în finanțele globale, o prezență inegală, având in vedere că este condusă de câțiva jucători cheie, în principal Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar și Kuweit, fiecare cu propriile caracteristici unice.

Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt puterea dominantă în acest domeniu. Cu aproximativ 2,7 trilioane de dolari gestionate de fondurile sale suverane, acestea reprezintă principalul centru financiar al Golfului. Inima acestui sistem este Abu Dhabi, care găzduiește unele dintre cele mai mari fonduri din lume. Printre acestea se numără ADIA, unul dintre cele mai vechi și mai influente fonduri, cu participații care variază de la imobiliare globale la hoteluri de lux și mărci alimentare internaționale. ADIA este flancată de alte vehicule, precum Mubadala și ADQ, și de noi entități emergente, cum ar fi L'imad, un semn al unui sistem în continuă evoluție. Figura centrală a acestui ecosistem este șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui EAU și unul dintre cei mai puternici oameni din țară. Rolul său se extinde dincolo de finanțe: este și consilier pentru securitate națională, subliniind linia din ce în ce mai neclară dintre geopolitică și investiții. Tahnoon prezidează mai multe fonduri și a condus tranzacții cu impact ridicat, inclusiv o investiție semnificativă într-o companie de criptomonede legată de familia Trump.

Alături de Emirate, Arabia Saudită a construit în ultimii ani un alt gigant financiar: Fondul Public de Investiții (PIF). Acest fond, care se apropie acum de 1 trilion de dolari, a devenit un instrument central al strategiei de transformare economică a țării, așa-numita Viziune 2030, promovată de Prințul Moștenitor. Este condus de Yasir Al-Rumayyan, un asociat de încredere al MBS. Spre deosebire de Emirate, fondul saudit are un puternic accent intern. O mare parte din resursele sale sunt investite pe plan intern, în proiecte ambițioase precum orașul futurist Neom sau stațiuni de lux de la Marea Roșie. Cu toate acestea, a făcut și incursiuni globale: fondul a investit în sport (LIV Golf, Newcastle United), companii aeriene, jocuri video și alte sectoare strategice. Această combinație de investiții interne și internaționale reflectă o strategie duală: modernizarea economiei naționale, crescând simultan influența globală a Regatului.

Qatarul urmează un model și mai diferit. Fondul său suveran de investiții, Autoritatea de Investiții din Qatar, este cunoscută pentru investițiile în active emblematice, în special imobiliare. La Londra, deține unele dintre cele mai recunoscute repere ale orașului, cum ar fi Shard și Canary Wharf. În Statele Unite, deține participații semnificative, inclusiv Empire State Building. În ultimii ani, Qatarul a început să se diversifice în sectoarele tehnologiei și inovării, cu investiții semnificative în inteligența artificială și parteneriate cu instituții financiare majore precum Goldman Sachs.

Kuweitul este un caz special. Fondul său suveran de investiții, Autoritatea de Investiții din Kuwait, este cel mai vechi din lume și a menținut un profil mai discret. Cu peste 1 trilion de dolari în active, Autoritatea de Investiții din Kuwait a investit în acțiuni, infrastructură și imobiliare. Acum, Kuweitul intră și el în lumea inteligenței artificiale, alocând resurse centrelor de date și fondurilor de noi tehnologii. Acesta este un semnal clar: întregul Golf converge către o nouă eră, în care tehnologia devine principala arenă pentru concurență și investiții.

Dacă lărgim perspectiva globală, aceste fonduri se încadrează într-o hartă mai largă a capitalului suveran. China rămâne liderul mondial cu peste 3,5 trilioane de dolari, urmată îndeaproape de Emirate, apoi de Norvegia, Arabia Saudită, Singapore și Kuweit. Acest lucru confirmă că Golful nu mai este o periferie financiară, ci unul dintre centrele puterii economice globale.

Acest sistem de fluxuri financiare este sensibil la șocurile geopolitice. Iar aici intervine războiul cu Iranul. Instabilitatea poate încetini investițiile internaționale ale fondurilor suverane, reducând capacitatea acestora de a alimenta operațiunile globale. Pe de altă parte, poate împinge aceste țări să-și concentreze resursele pe plan intern pentru a-și proteja economiile. Rezultatul ar fi o contracție a unuia dintre principalele fluxuri de capital către Occident.

Există, de asemenea, o dimensiune mai profundă, care privește însăși natura acestor fonduri care sunt pur și simplu investitori financiari, ci instrumente de politică economică și geopolitică. Deciziile lor reflectă nu numai randamente, ci și strategii naționale. Investiția în tehnologia americană, de exemplu, înseamnă câștigarea de expertiză, influență și poziționare în sectoare cheie ale viitorului.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA