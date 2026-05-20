Presată de Donald Trump, Uniunea Europeană ajunge la un acord privind taxele vamale

Președinția cipriotă a UE a anunțat miercuri un compromis provizoriu pentru implementarea acordului cu Statele Unite privind tarifele vamale, descris de președinta CE drept un pas către un comerț transatlantic "echilibrat".

Donald Trump ceruse ratificarea textului negociat în Scoția până la 4 iulie, scrie France 24.

Sub presiunea lui Donald Trump, Uniunea Europeană a ajuns miercuri la un compromis provizoriu pentru implementarea acordului comercial încheiat anul trecut cu Statele Unite, sperând să închidă un capitol tumultos în relațiile transatlantice.

"Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord privind implementarea prevederilor tarifare din Declarația comună UE-SUA adoptată la 21 august 2025", a declarat președinția cipriotă a UE într-un comunicat.

Reprezentanții deputaților europeni și ai celor 27 de state membre au început aceste noi discuții cu ușile închise marți seară într-o sală a Parlamentului European de la Strasbourg, în urma unei tentative nereușite de la începutul lunii mai. Președinția cipriotă a UE a anunțat în sfârșit un "acord provizoriu" miercuri dimineață devreme.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat compromisul. "Aceasta înseamnă că în curând ne vom îndeplini partea din angajamentul asumat" față de Statele Unite, a scris ea pe X, solicitând ca procesul să fie "finalizat" cât mai curând posibil. "Împreună, putem asigura un comerț transatlantic stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos", a adăugat ea.

Președintele SUA a acordat UE termen până pe 4 iulie, ziua celei de-a 250-a aniversări a independenței americane, pentru a ratifica acordul negociat vara trecută la Turnberry, Scoția. Argumentând că angajamentele SUA au fost implementate rapid, el a amenințat UE cu creșterea taxelor pentru mașinile și camioanele europene de la 15% la 25%.

"Uniunea Europeană își respectă angajamentele"

"Uniunea Europeană își respectă angajamentele", a declarat Michael Damianos, ministrul cipriot al energiei, comerțului și industriei, într-un comunicat. "Menținerea unui parteneriat transatlantic stabil, previzibil și echilibrat este în interesul ambelor părți", a adăugat el.În pactul său cu Washingtonul, UE s-a angajat să elimine taxele vamale la majoritatea importurilor din Statele Unite în schimbul unui plafon de 15% pentru taxele impuse de Donald Trump asupra bunurilor europene.

Cu toate acestea, luna trecută, Parlamentul a cerut un set de garanții pe care statele membre le-ar considera dificil de implementat, nerăbdătoare să evite o nouă izbucnire de furie din partea Casei Albe.

Unul dintre punctele de blocaj a fost o clauză de suspendare consolidată, care prevedea eliminarea condițiilor vamale favorabile acordate exportatorilor americani în cazul în care Statele Unite încălcau termenii acordului. Membrii Parlamentului European au fost de acord să reducă aceste cerințe.

Potrivit unei declarații a Parlamentului European, textul final acordă Statelor Unite termen până la sfârșitul anului pentru a elimina taxele care depășesc 15% pentru componentele din oțel, în loc să facă din acest lucru o condiție prealabilă.

Un alt punct de discordie a vizat așa-numitele clauze "sunrise" ("răsărit") și "sunset" ("apus"), în temeiul cărora partea europeană a acordului ar intra în vigoare imediat ce Statele Unite și-ar fi respectat pe deplin angajamentele și ar expira, dacă nu ar fi reînnoită, în 2028. Clauza „răsărit” a fost pur și simplu eliminată, în timp ce clauza „apus” a fost amânată până la sfârșitul anului 2029.

Negocieri până în ultimul moment

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, s-a confruntat cu provocarea de a găsi o poziție comună între diferitele grupuri parlamentare, care au negociat până în ultimul moment. Lange a minimalizat concesiile, declarând după anunțarea acordului că "Parlamentul a obținut câștig de cauză cu exigențele sale privind o plasă de siguranță completă".

"Există un mecanism de suspendare dacă Statele Unite nu respectă acordul, un mecanism de monitorizare a impactului asupra economiei noastre, prevederi privind tarifele nejustificate pentru anumite produse, o dată de expirare pentru legislație și o implicare puternică din partea Parlamentului European", a subliniat el.

Deși Parlamentul European a tergiversat inițial ratificarea acordului cu Statele Unite, procesul a fost, de asemenea, îngreunat în ultimele luni de ambițiile lui Donald Trump privind Groenlanda, iar apoi de eșecul juridic aplicat miliardarului republican de către Curtea Supremă a SUA în ceea ce privește taxele vamale.

Mai multe țări europene au provocat, de asemenea, furia Casei Albe în ultimele săptămâni din cauza opoziției sau criticilor lor față de războiul din Iran. Însă în ciuda acestor tensiuni, Ursula von der Leyen a afirmat că "un acord este un acord" și că UE își va respecta angajamentele pentru a menține relațiile cu cel mai mare partener comercial al său.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA