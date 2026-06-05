Prețul de piață al deputatului bulgar este incorect

Da, într-adevăr, veniturile parlamentarilor sunt „nejustificat de mari”! „Prețul de piață” al unui parlamentar este nedrept.

Pe Facebook circulă un tabel care se pare că arată salariile parlamentarilor din Bulgaria și din alte țări europene. Tabelul este „aproape” corect, asta e clar, scrie Trud, care face o analiză imparțială a realității.

1. Formula de stabilire a salariului parlamentarului se face pe baza a trei salarii medii din sectorul public. Spre deosebire de persoanele care „nu mai sunt necesare”, în Adunarea Națională salariul se recalculează la fiecare trei luni.

Dar salariul are sporuri: pentru vechime: - 1% pe an, pentru participarea la comisii - 15%, pentru o diplomă de studii - 10-15%. Într-o astfel de situație, un parlamentar „normal” cu 20 de ani de vechime și participare într-o singură comisie va "semna" pentru aproximativ 5.600 - 6.000 de euro.

Acum vine partea interesantă, pentru că nu fiecare parlamentar este atotștiutor, așa că se mai adaugă - aproape necontabilizate - 2/3 din salariul de bază pentru cheltuieli (birouri, consilieri, activități etc.). Formal, acesta nu este un „salariu”, dar este plătit regulat și este un venit real. Adăugăm acești 2.800 de euro. Ignorăm faptul că există și alte resurse separat: salariile colaboratorilor (acoperite separat), pentru transport, birouri etc.

Ori, într-adevăr, un parlamentar încasează în total între 8.500 - 9.000 pe lună. Dacă este un membru proeminent de partid, încasează și de acolo.

2. Să comparăm cu salariul de bază al unui parlamentar și salariul mediu din mai multe țări ale UE.

Iată raporturile: Spania - 1,3; România - 1,3, Polonia - 1,5; Olanda - 2,1; Franța - 2,5; Bulgaria - 3; Germania - 3; Italia - 3,5; Grecia - 4.

Conform acestei logici, Bulgaria se poziționează în grupul cu cele mai mari „prețuri” per parlamentar.

3. Ce venit net va ajunge la parlamentari?

Calculul se face pe baza resursei totale. Impozite + contribuții sociale? 730 de euro, resursă totală: 8.600 de euro, deoarece povara fiscală efectivă este de doar 8-9%. Cu toate acestea, povara fiscală efectivă este foarte, foarte diferită în alte țări.

Bulgaria: 8-10% (impozit unic redus + plafon + neimpozabil)

Germania: 40-45% (contribuții sociale mari + impozit progresiv)

Spania - 40-48% (impozit de stat + regional)

Franța - 35-45% contribuții sociale mari (~22-25%)

Olanda - 42-50% (aproape jumătate din venit!)

Italia - 35-45% (impozite regionale și municipale)

Avem un fapt foarte, dar foarte interesant - parlamentarul bulgar primește în practică un venit net aproape la fel de mare ca în țările mult mai dezvoltate.

Este corect?!

Este potrivit să sugerăm ce se poate face în acest sens:

1. Salariul unui deputat ar trebui „legat” nu de cel mediu (crește odată cu cele mai mari venituri), ci de cel minim. De exemplu, de cinci ori salariul minim - 3.100 de euro. Nu este puțin - acum salariul mediu este de 1.407 euro.

2. Fondurile suplimentare pentru cheltuieli ar trebui sistate cu desăvârșire. Cheltuielile pot fi suportate de partide - de aceea primesc subvenții. În acest fel, instituțiile centrale vor „presa” deputații să cheltuiască mai înțelept.

3. Dacă aceste prețuri „nejustificat de mari” per deputat nu sunt limitate în mod voluntar, atunci Comisia pentru Protecția Concuranței și Comisia pentru Protecția Consumatorului ar trebui să preia sarcina.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA