Primăria Romei a acordat cetățenia italiană pentru 12 tineri, inclusiv din România

Capitoliul a acordat cetățenia italiană la doisprezece tineri care au împlinit 18 ani. Ceremonia a avut loc miercuri dimineață în Sala Giulio Cesare a Primăriei Romei, scrie ANSA.

Cei doisprezece tineri au fost întâmpinați de primarul Romei, Roberto Gualtieri, și de reprezentanți ai instituțiilor orașului.

Ceremonia, promovată de Roma Capitale, a reprezentat un moment simbolic de recunoaștere și participare civică pentru tinerii și tinerele care, la vârsta adultă, au finalizat procesul necesar pentru obținerea cetățeniei italiene.

Au fost prezenți și Svetlana Celli, președinta Adunării Capitoline; Pino Battaglia, consilier pentru Suburbii; Michela Cicculli, președintele Comisiei pentru Egalitatea de Șanse; și Nella Converti, președinta Comisiei pentru Politici Sociale. Cei doisprezece noi cetățeni care sunt originari din Guineea Ecuatorială, Republica Dominicană, Bangladesh, Ucraina, Albania, Polonia, Bosnia, Maroc, România, Etiopia și Peru, reprezintă o dovadă a naturii multiculturale a orașului și a căilor de integrare construite în structura socială a Romei.

Ceremonia a început cu intonarea Imnului Național Italian. La finalul întâlnirii, înainte de tradiționala fotografie, Gualtieri le-a înmânat tinerilor un exemplar al Constituției italiene, Statutul Capitalei Romei și un pergament comemorativ.

„Cetățenia acordată astăzi acestor tineri și tinere este o recunoaștere a călătoriei pe care au făcut-o deja în orașul și țara noastră. Acești tineri au crescut în școlile noastre, în cartierele noastre, împărtășind experiențe, valori și legături cu colegii lor”, a declarat primarul Gualtieri.

„Astăzi nu sărbătorim doar o etapă personală importantă, ci și puterea unei comunități care recunoaște valorile incluziunii, participării și coexistenței. Le fac celor doisprezece noi cetățeni cele mai bune urări pentru viitor și le mulțumesc pentru contribuția pe care o vor continua să o aducă la creșterea orașului nostru”, a declarat primarul Romei.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA