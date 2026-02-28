Israelul și Statele Unite pare că au acum putere absolută în Orientul Mijlociu: acest lucru va fi o problemă în viitor, afirmă fostul președinte al Comisiei Romano Prodi, într-un interviu acordat Focus Europe Italia, parte a rețelei Focus Europe.

Interviul cu fostul președinte al Comisiei Europene Romano Prodi a fost realizat de Roberto Castaldi, de la Focus Europe Italia.

Focus Europe Italia: Cum vedeți perspectivele pentru Iran și Orientul Mijlociu după atacul Israelului și al Statelor Unite și uciderea lui Khamenei și a altor lideri iranieni de rang înalt?

Romano Prodi: Voi începe prin a spune că am fost pentru prima dată în Iran în 1978, când șahul era la putere, pentru a ține câteva prelegeri la Universitatea din Teheran. Am observat o ură totală, profundă și universală față de șah din partea tuturor. Am crezut că va avea loc o revoluție marxistă. În schimb, a avut loc o revoluție care a dus la o autoritate totală, cum nu am mai văzut în viața mea: autoritate religioasă în primul rând, dar una care controlează complet țara din punct de vedere militar, economic și cultural.

Acum, liderul suprem a fost ucis, el fiind nu numai un lider politic, ci și liderul religios a peste 200 de milioane de credincioși. Când Kofi Annan (fost secretar general al ONU) și cu mine am mers să-l vizităm pe liderul suprem la o conferință interconfesională, l-am găsit într-o cameră mică, cu un pat de lemn, o masă de lemn, un scaun de lemn și nimic altceva. A trebuit să rămânem în picioare, pentru a sublinia natura incredibilă a acestui regim, care era extrem de dur și, în același timp, avea un caracter religios aproape metafizic. Acum, schimbarea pe care americanii și israelienii vor să o facă va fi foarte complicată, tocmai din cauza complexității situației în comparație cu altele. Nu este o simplă înlocuire a unui lider, așa cum a fost în Venezuela. În plus, trebuie să înțelegem de ce Iranul a lansat atacuri și împotriva țărilor arabe, chiar dacă acestea sunt în mod clar îndreptate împotriva bazelor militare americane.

Se pare că Israelul și Statele Unite au acum puterea absolută în Orientul Mijlociu. Acest lucru va constitui o problemă în viitor, deoarece, chiar dacă guvernele țărilor islamice învecinate vor reuși să ajungă la acorduri cu Israelul – și sper că vor reuși –, va fi foarte dificil pentru popoarele din regiune să accepte puterea copleșitoare a Israelului asupra întregii lumi musulmane, atât șiite, cât și sunnite. Așadar, din păcate, mă tem de conflicte foarte grave în viitor, sper că nu de terorism. Deși nu mă aștept la tulburări majore în sectorul petrolier pe termen mediu, probabil că va exista o destabilizare pe termen scurt, poate chiar cu prețuri foarte ridicate.

Focus Europe Italia: Acest conflict agravează și mai mult situația internațională și exacerbează nevoia de securitate a Europei? Cum s-ar putea realiza un adevărat sistem european de apărare?

Romano Prodi: Am câteva teorii destul de simple, dar destul de dificil de pus în practică. Europa a avansat întotdeauna cu un motor cu două pistoane: Franța și Germania, Italia jucând un rol foarte important în luarea deciziei finale. Nu consider că țara mea este un motor, dar, din punct de vedere istoric, a avut un rol decisiv în luarea deciziilor. Iar diviziunea muncii era astfel încât Franța se ocupa de politica externă – datorită dreptului său de veto în cadrul ONU și armelor sale nucleare –, iar Germania se ocupa de economie. Dar acum totul s-a schimbat. Germania a pus pe masă – într-o singură zi, cu 80 % din țară în favoare – un buget de apărare care este mai mult decât dublu față de cel al Franței. Prin urmare, francezii pot avea încă superioritate tehnologică și arme nucleare astăzi, dar numai pentru încă câțiva ani. Există aici riscul unei Europe unidimensionale, iar aceasta este o problemă serioasă pentru Franța și pentru toată lumea.

Așadar, dacă vrem o apărare comună, ar fi minunat ca Franța să pună la dispoziția Uniunii armele sale nucleare și dreptul său de veto la ONU. Franța, care acum pierde mult din puterea sa, și Europa ar avea mult de câștigat din acest lucru. Și am fi siguri că puterea Germaniei nu ar cauza probleme Uniunii Europene.



Cu toate acestea, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. Așadar, va fi vorba de o cooperare parțială, cu progrese în cooperarea industrială. Dar chiar și acest lucru va fi complex, deoarece tocmai în sectorul industriei militare există cea mai mare neînțelegere între Franța și Germania, referitoare la aeronavele de nouă generație. Cele două țări lider nu pot ajunge la un acord cu privire la cea mai scumpă armă. Așadar, dacă nu se vor face aceste progrese, care necesită o conducere puternică, armata europeană se va forma printr-o cooperare progresivă lentă și complicată – dar să sperăm că va merge mai departe. Vom rămâne cu 27 de miniștri ai apărării și 27 de șefi de stat major, cu o coordonare care, printre altele, implică o creștere a cheltuielilor militare care nu este însoțită de o creștere simultană a eficienței militare. Pentru că astăzi riscul este Rusia. Însă bugetul german este, singur, mai mare decât bugetul rus pentru apărare. Prin urmare, dacă ne-am uni măcar minim, am putea cheltui cu toții în mod decent și am putea fi destul de siguri că Rusia nu va face nicio mișcare. Cu starea actuală de incertitudine, însă, cheltuim mai mult și suntem mai puțin eficienți.



Focus Europe Italia: Ce reforme ar fi necesare pentru a depăși slăbiciunea și zgomotele stridente actuale și pentru a avea o politică externă europeană autentică?



Romano Prodi: Instrumentul juridic și condiția imediată și necesară pentru reluarea procesului decizional este sfârșitul unanimității. Cu unanimitatea, care este cel mai antidemocratic instrument existent, Europa nu poate decide nimic. Se poate observa cum ajutorul acordat Ucrainei, care a fost inițial aprobat în termeni generali de către toți, este acum blocat de Ungaria, deoarece un singur vot împotrivă este suficient pentru a bloca totul.



Noutatea este că Merz s-a declarat brusc în favoarea abandonării posibile a unanimității și a unui eventual acord mai amplu asupra punctelor pe care le-am descris anterior. Totuși, acest lucru este însoțit de declarații ale lui Merz privind apărarea și economia, în care se subliniază în mod continuu rolul de lider al Germaniei. Acest lucru ridică suspiciunea că abolirea unanimității are ca scop crearea unei coaliții centrate pe Germania, care ar putea fi punctul de referință pentru Europa. Nu spun acest lucru ca pe un fapt, ci ca o reflecție asupra declarațiilor pe care le aud.



Focus Europe Italia: După prezentarea rapoartelor Letta, Draghi și Niniisto, au existat multe discuții, dar puține măsuri concrete. Care sunt perspectivele și nevoile urgente pentru revigorarea competitivității economiei europene în această fază de tensiuni internaționale, tarife și incertitudine?

Romano Prodi: Rapoartele lui Letta și Draghi sunt instrumente formidabile. Raportul lui Draghi pentru caracterul său cuprinzător, iar cel al lui Letta pentru sugestiile concrete pe care le oferă. Sper că odată cu sfârșitul unanimității pe care am menționat-o – sau cel puțin odată cu criza unanimității – vom putea în sfârșit accelera procesul. Avem nevoie de un impuls european. Aceste rapoarte sunt indispensabile, extrem de utile, reprezintă pași înainte, dar, în fața opoziției care apare continuu, avem nevoie de un val de emoție în Europa. Avem nevoie de lideri care să ducă mai departe acest proiect ca element cheie pentru viitorul nostru, pentru supraviețuirea noastră, pentru viețile noastre.

Avem nevoie de un sentiment reînnoit de emoție față de Europa, așa cum a existat în prima generație, dar și mai târziu, pe care l-am trăit când a fost creat euro și a avut loc extinderea, care a provocat emoție pentru că erau decizii profunde, despre ceva care făcea parte din viața lor, și astfel oamenii s-au aliat Europei pentru că vedeau viitorul. Este dificil să adopți o poziție emoțională în favoarea Europei pentru o diferență de 0,5 % în ratele dobânzilor sau pentru împărțirea datoriilor, chiar dacă aceste lucruri sunt necesare.

Când construiam euro, eram prim-ministru italian, așa că am muncit din greu pentru ca Italia să adere. Confederația Germană a Industriei a emis o declarație fermă împotriva monedei euro. Câteva ore mai târziu, Helmut Kohl, care era puternic susținut de ei, a făcut o declarație minunată în favoarea monedei euro. L-am sunat și mi-a explicat: «Vreau euro pentru că fratele meu a murit în război». Nu a fost un răspuns tehnic, sau unul care să acorde atenție micilor detalii, ci unul emoțional, din dorința de a face ceva măreț, ceva diferit de trecut. Fie decidem că a construi ceva nou înseamnă a face ceva măreț și diferit de trecut, fie vom face pași mici înainte, dar vom avea atunci creșterea celor care nu vor Europa. Pentru că anti-europenii – în mod fals și încălcând istoria – readuc mitul trecutului, patriotismul, naționalismul, adică se referă la o emoție. Și nu putem opune o chestiune tehnică emoției.

Focus Europa Italia: Vorbind despre emoții, în calitate de președinte al Comisiei, ați condus ultima extindere majoră, care a fost percepută ca reunificarea Europei. Cum vedeți perspectivele unei viitoare extinderi către Balcanii de Vest, Ucraina și Moldova și, eventual, Turcia, care rămâne în plan secund ca țară candidată?

Romano Prodi: Când am lucrat la extindere – singurul caz de succes al exportului democrației, deoarece democrația nu se exportă prin impunere, ci atunci când alții o solicită – am discutat cu răbdare fiecare act legislativ cu toate parlamentele timp de doi ani. La acea vreme, mi s-a dat un angajament solemn informal că vom schimba și modul de funcționare al instituțiilor europene, adică vom lucra prin vot majoritar, depășind unanimitatea. Așadar, doresc extinderea și mi-am asumat un angajament personal la acea vreme față de republicile din fosta Iugoslavie și Albania, deoarece Balcanii de Vest fac parte din Europa prin definiție. Aceștia ridică puține probleme, reprezentând 1-2 % din produsul intern brut european. Cu toate acestea, sincer, situația va deveni complicată dacă nu trecem la votul cu majoritate calificată, deoarece, cu peste 30 de state membre, va deveni și mai dificil să se ia decizii în unanimitate. Aceasta este, așadar, prima sarcină.

Apoi, există probleme specifice pentru Ucraina, Moldova și Turcia. Moldova are o parte, Transnistria, aflată sub control strict rus și vorbitoare de limba rusă, și, prin urmare, prezintă câteva probleme în plus. Rusia se poate opune aderării Ucrainei doar într-o anumită măsură, dar va fi necesară o anumită relație cu Rusia. Din experiența mea, dar acelea erau vremuri diferite, când a avut loc extinderea, în calitate de președinte al Comisiei, am purtat un dialog continuu cu Rusia, deoarece opt țări aparțineau anterior Uniunii Sovietice. Poziția lui Putin nu era împotriva extinderii Uniunii Europene, ci a NATO, pe care nu o dorea la granițele sale. Dacă s-ar ajunge la un armistițiu, această discuție ar putea fi reluată pentru Ucraina.

Cu toate acestea, extinderea către Ucraina ridică alte probleme, deoarece este o țară cu o zonă agricolă imensă și minunată. Dacă am menține politica agricolă așa cum este astăzi, jumătate din fonduri ar merge către Ucraina și ar exista opoziție din partea multor alte țări, așa cum am văzut în cazul Mercosur și al fermierilor francezi. Începând cu Franța, Polonia și cei care primesc în prezent o mulțime de ajutoare. Deci, nu este doar o chestiune de relații cu Rusia și de cadru politic, ci și de schimbare a regulilor economice actuale.

Cazul Turciei este diferit. Încă de la început, a existat o coaliție în favoarea aderării Turciei, dar aceasta era foarte prudentă. În calitate de președinte al Comisiei, am declarat la televiziunea turcă că acest proces va dura 20 sau 30 de ani, deoarece istoria are o pondere importantă, dar că acesta a început. Acum, această perspectivă este mult mai îndepărtată, deoarece Turcia s-a schimbat. Nu numai din cauza autoritarismului crescând al lui Erdogan, ci și pentru că Turcia a devenit o putere regională cu o politică externă total diferită, care este în mare contradicție cu Europa.

Focus Europe Italia: Ar putea fi integrarea diferențiată și cu mai multe viteze – care se manifestă în diverse formate, de la coaliția celor dispuși să participe la E6, cele șase cele mai mari economii europene – calea de urmat?

Romano Prodi: Integrarea cu viteze multiple este o cale indispensabilă dacă vrem să avansăm, având în vedere constrângerile pe care le-am descris. Europa are viziunea de a fi un factor de pace, așa că am propus ca, alături de Uniunea Europeană, atât provizoriu, cât și ca un pariu pe viitor, să creăm ceea ce am numit cercul prietenilor, ceea ce înseamnă că toate țările care se învecinează cu Uniunea Europeană ar putea avea individual o relație directă și privilegiată cu Uniunea, diversificată pentru fiecare țară, dar în așa fel încât să creeze cercul prietenilor, într-un sistem internațional inovator. Din păcate, acesta a devenit acum cercul dușmanilor, iar reconstruirea lui este dificilă. Cu toate acestea, dacă astăzi Franța, Germania, Italia, plus Spania și Polonia, ar propune crearea unui proiect comun mai puternic, alte țări ar urma exemplul. La fel ca în cazul monedei euro, pe care am început-o cu 11 țări și acum suntem 21.

Focus Europe Italia: Cei patru ani de invazie a Ucrainei de către Putin nu au fost suficienți pentru a împinge europenii către apărarea europeană și uniunea politică. Credeți că presiunea comună – deși în moduri diferite – din partea lui Putin, Trump și Xi Jinping va reuși să ne împingă în această direcție?

Romano Prodi: Condițiile existau deja odată cu războiul din Ucraina. Problema suntem noi. Să ne hotărâm să facem planuri mari, pentru că atunci cetățenii ne vor urma. Dar uitați-vă la Merz și Macron: într-o zi își strâng mâinile, a doua zi își fac cu ochiul, a treia zi se ceartă pe proiectul comun al avionului de vânătoare. Pentru a vă căsători, trebuie să vă iubiți.

Focus Europe Italia: Potrivit unui Eurobarometru, aproximativ două treimi dintre cetățenii europeni și-ar dori o uniune europeană în domeniul apărării și al politicii. Problema este lipsa unui leadership adecvat în Europa de astăzi?

Romano Prodi: Da. Și faptul că fiecare acordă prioritate politicii interne. Când am spus Franței: «Scuzați-mă, dar de ce nu punem armele nucleare și dreptul de veto la ONU în serviciul tuturor, astfel încât și voi să puteți beneficia de ele, fraților?», răspunsul lor a fost negativ, deoarece acest lucru l-ar favoriza pe Le Pen. Dar orice propunere îndrăzneață făcută pentru viitor favorizează Europa. La fel cum au făcut părinții fondatori ai Uniunii. Ei au învățat cea mai tragică lecție din război – și noi nu trebuie să învățăm această lecție în același mod – și au înțeles că construirea viitorului depinde de schimbarea cursului. Să lucrăm pentru a îmbunătăți relațiile actuale dintre țările europene, dar să încercăm să gândim la scară mare, pentru că deciziile mari necesită planuri mari.

